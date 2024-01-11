Кремль взял под патронаж российские заповедники

11 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Путин объявил о начале работы интернет-портала о дикой природе России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Всероссийский день заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января, президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта, посвященного дикой природе страны. Ресурс направлен на то, чтобы познакомить россиян с деятельностью заповедных территорий. С новым информационным ресурсом можно ознакомиться по адресу nature.kremlin.ru. «Рад приветствовать вас на интернет-портале, который посвящен удивительному миру дикой природы, величественной красоте ее первозданных ландшафтов и неповторимых экосистем. <…> Уверен, что сайт будет интересен как специалистам, так и огромному числу неравнодушных людей, каждому, кто любит природу и готов внести свой вклад в ее сбережение», — слова Путина приводятся на новом сайте. Глава государства отметил, что россияне обязаны защищать это бесценное достояние, сберечь его для будущих поколений. Для этого, по его словам, в стране развивается сеть заповедников, заказников и национальных парков. В России реализуется большое число проектов, которые направлены на изучение природного наследия страны. На сайте можно ознакомиться с фотографиями и видеороликами, на которых отображена повседневная жизнь обитателей особо охраняемых природных территорий. «Коллекция будет постоянно пополняться за счет новых уникальных кадров, полученных в естественных условиях с помощью современного оборудования», — говорится на сайте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во Всероссийский день заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января, президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта, посвященного дикой природе страны. Ресурс направлен на то, чтобы познакомить россиян с деятельностью заповедных территорий. С новым информационным ресурсом можно ознакомиться по адресу nature.kremlin.ru. «Рад приветствовать вас на интернет-портале, который посвящен удивительному миру дикой природы, величественной красоте ее первозданных ландшафтов и неповторимых экосистем. <…> Уверен, что сайт будет интересен как специалистам, так и огромному числу неравнодушных людей, каждому, кто любит природу и готов внести свой вклад в ее сбережение», — слова Путина приводятся на новом сайте. Глава государства отметил, что россияне обязаны защищать это бесценное достояние, сберечь его для будущих поколений. Для этого, по его словам, в стране развивается сеть заповедников, заказников и национальных парков. В России реализуется большое число проектов, которые направлены на изучение природного наследия страны. На сайте можно ознакомиться с фотографиями и видеороликами, на которых отображена повседневная жизнь обитателей особо охраняемых природных территорий. «Коллекция будет постоянно пополняться за счет новых уникальных кадров, полученных в естественных условиях с помощью современного оборудования», — говорится на сайте.