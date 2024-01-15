В Минобороны Германии прокомментировали «секретный план» нападения России на НАТО

«Секретный план» нападения России на НАТО, который ранее публиковали СМИ, является маловероятным сценарием. Об этом сообщили в минобороны Германии, заявив, что рассмотрение ведомством всех возможных вариантов является повседневной работой.
«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщил представитель Бундесвера в ответ на запрос Bild. Ранее немецкий таблоид сообщал, что у минобороны есть план по войне с Россией. Согласно документам, эскалация отношений между РФ и НАТО якобы может произойти в феврале.
В Кремле также прокомментировали «секретный план». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Bild в последнее время публикует ложную информацию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что «план» похож на «гороскоп для рыбы в раке», сообщает МК.RU.
Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент страны Владимир Путин не раз заявлял, что этот сценарий является нежелательным, передает NEWS.ru.
«Секретный план» нападения России на НАТО, который ранее публиковали СМИ, является маловероятным сценарием. Об этом сообщили в минобороны Германии, заявив, что рассмотрение ведомством всех возможных вариантов является повседневной работой. «Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщил представитель Бундесвера в ответ на запрос Bild. Ранее немецкий таблоид сообщал, что у минобороны есть план по войне с Россией. Согласно документам, эскалация отношений между РФ и НАТО якобы может произойти в феврале. В Кремле также прокомментировали «секретный план». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Bild в последнее время публикует ложную информацию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что «план» похож на «гороскоп для рыбы в раке», сообщает МК.RU. Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент страны Владимир Путин не раз заявлял, что этот сценарий является нежелательным, передает NEWS.ru.