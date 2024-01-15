В Минобороны Германии прокомментировали «секретный план» нападения России на НАТО

Минобороны ФРГ: «секретный план» атак на Россию является частью военного дела
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Пресс-конференция Елены Перминовой. Курган, форма бундесвера, нашивка флаг германии
Германия рассматривает все возможные варианты эскалации конфликта, сообщили в минобороны Фото:

«Секретный план» нападения России на НАТО, который ранее публиковали СМИ, является маловероятным сценарием. Об этом сообщили в минобороны Германии, заявив, что рассмотрение ведомством всех возможных вариантов является повседневной работой.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщил представитель Бундесвера в ответ на запрос Bild. Ранее немецкий таблоид сообщал, что у минобороны есть план по войне с Россией. Согласно документам, эскалация отношений между РФ и НАТО якобы может произойти в феврале.

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В Кремле также прокомментировали «секретный план». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Bild в последнее время публикует ложную информацию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что «план» похож на «гороскоп для рыбы в раке», сообщает МК.RU.

Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент страны Владимир Путин не раз заявлял, что этот сценарий является нежелательным, передает NEWS.ru.

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«Секретный план» нападения России на НАТО, который ранее публиковали СМИ, является маловероятным сценарием. Об этом сообщили в минобороны Германии, заявив, что рассмотрение ведомством всех возможных вариантов является повседневной работой. «Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщил представитель Бундесвера в ответ на запрос Bild. Ранее немецкий таблоид сообщал, что у минобороны есть план по войне с Россией. Согласно документам, эскалация отношений между РФ и НАТО якобы может произойти в феврале. В Кремле также прокомментировали «секретный план». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Bild в последнее время публикует ложную информацию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что «план» похож на «гороскоп для рыбы в раке», сообщает МК.RU. Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент страны Владимир Путин не раз заявлял, что этот сценарий является нежелательным, передает NEWS.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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