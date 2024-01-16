Путин намекнул на «голую» вечеринку, говоря об укреплении муниципальной власти

Путин призвал привлекать в муниципальную власть бойцов СВО
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
По словам Путина, бойцы на СВО по-другому выстраивают жизненные приоритеты Фото:

Президент Владимир Путин призвал участников встречи глав муниципалитетов субъектов России привлекать в муниципальную власть бойцов спецоперации. Это поможет укрепить кадровый потенциал. По мнению Путина, бойцы поменяли свои жизненные ценности и «без штанов не будут прыгать на мероприятиях».

«[Нужно] обращать внимание на ребят из СВО, они очень многие приоритеты жизненные выстраивают по-другому, жизненные ценности поменялись, без штанов не будешь прыгать на мероприятиях, у них если есть склонность к работе такой, то надо привлекать», — заявил Путин встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Помимо прочего, глава РФ добавил, что для усовершенствования муниципальной власти нужно привлекать молодежь. Он объяснил это тем, что они лучше чувствуют нынешнее поколение. В связи с этим в стране стартовала программа «Школа мэров» и Цифровой университет муниципалитетов. Кроме того, для участия муниципалитетов в формировании федеральной повестки должны быть задействованы все механизмы. В частности, работа в Госсовете и площадки по развитию местного самоуправления. По словам Путина, также не следует выдавать штрафы, а на месте помогать людям не допускать ошибок.

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Президент Владимир Путин призвал участников встречи глав муниципалитетов субъектов России привлекать в муниципальную власть бойцов спецоперации. Это поможет укрепить кадровый потенциал. По мнению Путина, бойцы поменяли свои жизненные ценности и «без штанов не будут прыгать на мероприятиях». «[Нужно] обращать внимание на ребят из СВО, они очень многие приоритеты жизненные выстраивают по-другому, жизненные ценности поменялись, без штанов не будешь прыгать на мероприятиях, у них если есть склонность к работе такой, то надо привлекать», — заявил Путин встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Помимо прочего, глава РФ добавил, что для усовершенствования муниципальной власти нужно привлекать молодежь. Он объяснил это тем, что они лучше чувствуют нынешнее поколение. В связи с этим в стране стартовала программа «Школа мэров» и Цифровой университет муниципалитетов. Кроме того, для участия муниципалитетов в формировании федеральной повестки должны быть задействованы все механизмы. В частности, работа в Госсовете и площадки по развитию местного самоуправления. По словам Путина, также не следует выдавать штрафы, а на месте помогать людям не допускать ошибок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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