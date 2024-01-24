На месте падения Ил-76 обнаружены первые тела погибших

24 января 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Тела найдены в радиусе полутора-двух километров от места падения самолета Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Вблизи места падения российского Ил-76 в Белогородской области обнаружены первые тела погибших. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным издания, тела найдены в радиусе полутора-двух километров от места падения самолета. Сейчас место происшествия оцеплено. Новость по теме Где упал самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ. Карта Российский Ил-76 был сбит над Белгородской области ракетами с территории Украины. Борт перевозил украинских военнопленных. Все, кто находился в самолете (63 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих), погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны Украины отказывает взять на себя ответственность за катастрофу. Сенатор Виктор Бондарев заявил, что нет никаких сомнений в том, что Ил-76 был именно сбит. По его словам, об этом говорят характерные следы в небе, которые видны на видеоматериалах. URA.RU собрало все, что известно о катастрофе, и ведет онлайн-трансляцию.

Вблизи места падения российского Ил-76 в Белогородской области обнаружены первые тела погибших. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным издания, тела найдены в радиусе полутора-двух километров от места падения самолета. Сейчас место происшествия оцеплено. Российский Ил-76 был сбит над Белгородской области ракетами с территории Украины. Борт перевозил украинских военнопленных. Все, кто находился в самолете (63 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих), погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны Украины отказывает взять на себя ответственность за катастрофу. Сенатор Виктор Бондарев заявил, что нет никаких сомнений в том, что Ил-76 был именно сбит. По его словам, об этом говорят характерные следы в небе, которые видны на видеоматериалах. URA.RU собрало все, что известно о катастрофе, и ведет онлайн-трансляцию.