Экс-глава Чехии назвал дату начала войны на Украине

Бывший президент Чехии Клаус: США начали конфликт на Украине в апреле 2008 года

29 января 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

США и Великобритании инициировали войну на Украине в 2008 году Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине фактически был инициирован в апреле 2008 года. Именно тогда США и Великобритания пообещали Киеву членство в НАТО на саммите альянса в Бухаресте. С таким заявлением выступил экс-президент Чехии Вацлав Клаус. «Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой», — подчеркнул Вацлав Клаус на своем официальном сайте. Он добавил, что данное решение было инициировано именно США и Великобританией. Отмечается, что изначально с соответствующим тезисом экс-президент выступил на полях Давосского форума, который проходил в январе 2024 года. Однако мировые СМИ предпочли не делать на ней акцент, так как речь откланялась от общепринятой «антироссийской» позиции. Именно поэтому чешский политик отдельно выложил свою речь на собственном сайте. В начале декабря 2023 года власти открыто заявили, что не будут поставлять Киеву вооружение, чтобы не поставлять под угрозу собственную оборону. До этого текущий чешский глава Петр Павел назвал Россию главной угрозой для стран Евросоюза. В Словакии также ранее отмечали, что Украина находится под абсолютным влиянием Вашингтона, передает « Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине фактически был инициирован в апреле 2008 года. Именно тогда США и Великобритания пообещали Киеву членство в НАТО на саммите альянса в Бухаресте. С таким заявлением выступил экс-президент Чехии Вацлав Клаус. «Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой», — подчеркнул Вацлав Клаус на своем официальном сайте. Он добавил, что данное решение было инициировано именно США и Великобританией. Отмечается, что изначально с соответствующим тезисом экс-президент выступил на полях Давосского форума, который проходил в январе 2024 года. Однако мировые СМИ предпочли не делать на ней акцент, так как речь откланялась от общепринятой «антироссийской» позиции. Именно поэтому чешский политик отдельно выложил свою речь на собственном сайте. В начале декабря 2023 года власти открыто заявили, что не будут поставлять Киеву вооружение, чтобы не поставлять под угрозу собственную оборону. До этого текущий чешский глава Петр Павел назвал Россию главной угрозой для стран Евросоюза. В Словакии также ранее отмечали, что Украина находится под абсолютным влиянием Вашингтона, передает «Национальная служба новостей».