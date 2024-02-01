Украинский военный рассказал, как грязный снег помог ему выжить

Украинский военный ел грязный снег из-за отсутствия воды
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, всу, украинские военные, дрг,  stock
Украинские военные во время службы из-за отсутствия воды едят грязный снег Фото:
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Украинские военные за неимением воды едят грязный снег. Об этом рассказал военнопленный солдат ВСУ.

«Завели в блиндаж, сказали, что никто нас трогать не будет, все нормально. Дали попить воды, мы воды не пили где-то дня два-три. Мы реально ели снег. Я не думал, что это настолько катастрофически, я столько снега в жизни не ел», — рассказал военнопленный РИА Новости. Он подчеркнул, что снег ели грязный, так как повсюду раскиданы бомбы.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на пренебрежительное отношение от Запада. По их мнению, Запад пренебрегает их жизнями, отказываясь поддерживать ВСУ с воздуха. Солдаты также критикуют украинцев из-за недостаточно серьезного отношения к конфликту. По их мнению, наибольшая часть населения наслаждается жизнью в тылу.

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Украинские военные за неимением воды едят грязный снег. Об этом рассказал военнопленный солдат ВСУ. «Завели в блиндаж, сказали, что никто нас трогать не будет, все нормально. Дали попить воды, мы воды не пили где-то дня два-три. Мы реально ели снег. Я не думал, что это настолько катастрофически, я столько снега в жизни не ел», — рассказал военнопленный РИА Новости. Он подчеркнул, что снег ели грязный, так как повсюду раскиданы бомбы. Ранее солдаты ВСУ пожаловались на пренебрежительное отношение от Запада. По их мнению, Запад пренебрегает их жизнями, отказываясь поддерживать ВСУ с воздуха. Солдаты также критикуют украинцев из-за недостаточно серьезного отношения к конфликту. По их мнению, наибольшая часть населения наслаждается жизнью в тылу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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