Где россияне смогут недорого отдохнуть этим летом

Турагент Мельник: Абхазия стала самым дешевым местом для летнего отдыха
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Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, черное море, закат, анапа
Дешевле всего отдохнуть летом в абхазском городе Очамчира Фото:

Самым дешевым направлением для летнего отдыха является город Очамчира в Абхазии. Также отдых в Крыму вышел бы дешевле, если бы полетная программа в него была открыта. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник.

«Наиболее бюджетной курортной зоной внутри Абхазии является Очамчира», — передает «Газета.ру» слова Мельника. Он добавил, что отдых в Крыму было бы дешевле, если бы полетная программа на эту территорию была открыта.

Также эксперт заявил, что на данный момент у россиян осталось только три сезонных региона для летнего отдыха. Помимо Абхазии туроператоры могут предложить курорты Турции и Краснодарского края. В свою очередь, туры в Арабские Эмираты и Египет не будут пользоваться большим спросом. По словам Мельника, это связано с довольно жарким климатом в странах, температура там может достигать +50 градусов.

Ранее руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн отметила, что лучше всего бронировать туры для отдыха заранее. По ее словам, это поможет сэкономить денежные средства, выбрать удобный вариант рейса и отеля. Также во время долгосрочного планирования туристу необходимо продумать места для посещения и составить маршрут поездок, пишут «Дни.ру».

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Самым дешевым направлением для летнего отдыха является город Очамчира в Абхазии. Также отдых в Крыму вышел бы дешевле, если бы полетная программа в него была открыта. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. «Наиболее бюджетной курортной зоной внутри Абхазии является Очамчира», — передает «Газета.ру» слова Мельника. Он добавил, что отдых в Крыму было бы дешевле, если бы полетная программа на эту территорию была открыта. Также эксперт заявил, что на данный момент у россиян осталось только три сезонных региона для летнего отдыха. Помимо Абхазии туроператоры могут предложить курорты Турции и Краснодарского края. В свою очередь, туры в Арабские Эмираты и Египет не будут пользоваться большим спросом. По словам Мельника, это связано с довольно жарким климатом в странах, температура там может достигать +50 градусов. Ранее руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн отметила, что лучше всего бронировать туры для отдыха заранее. По ее словам, это поможет сэкономить денежные средства, выбрать удобный вариант рейса и отеля. Также во время долгосрочного планирования туристу необходимо продумать места для посещения и составить маршрут поездок, пишут «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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