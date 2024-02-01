Где россияне смогут недорого отдохнуть этим летом

Турагент Мельник: Абхазия стала самым дешевым местом для летнего отдыха

01 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Дешевле всего отдохнуть летом в абхазском городе Очамчира Фото: Виталий Страхов © URA.RU Самым дешевым направлением для летнего отдыха является город Очамчира в Абхазии. Также отдых в Крыму вышел бы дешевле, если бы полетная программа в него была открыта. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. «Наиболее бюджетной курортной зоной внутри Абхазии является Очамчира», — передает « Газета.ру» слова Мельника. Он добавил, что отдых в Крыму было бы дешевле, если бы полетная программа на эту территорию была открыта. Также эксперт заявил, что на данный момент у россиян осталось только три сезонных региона для летнего отдыха. Помимо Абхазии туроператоры могут предложить курорты Турции и Краснодарского края. В свою очередь, туры в Арабские Эмираты и Египет не будут пользоваться большим спросом. По словам Мельника, это связано с довольно жарким климатом в странах, температура там может достигать +50 градусов. Ранее руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн отметила, что лучше всего бронировать туры для отдыха заранее. По ее словам, это поможет сэкономить денежные средства, выбрать удобный вариант рейса и отеля. Также во время долгосрочного планирования туристу необходимо продумать места для посещения и составить маршрут поездок, пишут «Дни.ру».

Самым дешевым направлением для летнего отдыха является город Очамчира в Абхазии. Также отдых в Крыму вышел бы дешевле, если бы полетная программа в него была открыта. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. «Наиболее бюджетной курортной зоной внутри Абхазии является Очамчира», — передает «Газета.ру» слова Мельника. Он добавил, что отдых в Крыму было бы дешевле, если бы полетная программа на эту территорию была открыта. Также эксперт заявил, что на данный момент у россиян осталось только три сезонных региона для летнего отдыха. Помимо Абхазии туроператоры могут предложить курорты Турции и Краснодарского края. В свою очередь, туры в Арабские Эмираты и Египет не будут пользоваться большим спросом. По словам Мельника, это связано с довольно жарким климатом в странах, температура там может достигать +50 градусов. Ранее руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн отметила, что лучше всего бронировать туры для отдыха заранее. По ее словам, это поможет сэкономить денежные средства, выбрать удобный вариант рейса и отеля. Также во время долгосрочного планирования туристу необходимо продумать места для посещения и составить маршрут поездок, пишут «Дни.ру».