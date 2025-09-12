На Украине могут начать «вырывать языки» у людей, которые говорят на русском, а не на украинском языке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя петицию об ограничениях на русскоязычную печатную и электронную продукцию.
«Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ.
Также дипломат отметила, что подобные инициативы не являются мнением отдельных лиц, а отражают официальную политику киевских властей. Несмотря на ограничения, многие украинцы продолжают говорить по-русски и пользоваться русскоязычными источниками.
С началом специальной военной операции России на Украине в стране усилилась политика дерусификации. Местные власти по всей Украине вводят запреты на использование и преподавание русского языка в школах. В июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии, а также ограничил издание и распространение книг российских авторов.
В июле того же года Киевский городской совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице. Согласно информации на сайте горсовета, под запрет попали продажа русскоязычных книг, исполнение музыки и фильмов, а также проведение концертов и предоставление культурно-образовательных услуг на русском языке.
Недавно в украинское правительство поступила петиция об ограничении печати и распространения русскоязычной книжной продукции на Украине, которая собрала 25 тысяч голосов. Автор инициативы предлагает изменить законодательство, ограничив русскоязычные издания до 0,01% от общего тиража, запретить их распространение, а также издание произведений русских авторов и стран-союзников России.
