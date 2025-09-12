«Могут вырывать язык»: Захарова прокомментировала новые запреты для русскоговорящих на Украине

Захарова заявила, что на Украине будут вырывать язык тем, кто говорит по-русски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова раскритиковала украинскую петицию об ограничениях печатной и электронной продукции на русском языке
Захарова раскритиковала украинскую петицию об ограничениях печатной и электронной продукции на русском языке Фото:

На Украине могут начать «вырывать языки» у людей, которые говорят на русском, а не на украинском языке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя петицию об ограничениях на русскоязычную печатную и электронную продукцию.

«Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ.

Также дипломат отметила, что подобные инициативы не являются мнением отдельных лиц, а отражают официальную политику киевских властей. Несмотря на ограничения, многие украинцы продолжают говорить по-русски и пользоваться русскоязычными источниками.

С началом специальной военной операции России на Украине в стране усилилась политика дерусификации. Местные власти по всей Украине вводят запреты на использование и преподавание русского языка в школах. В июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии, а также ограничил издание и распространение книг российских авторов.

В июле того же года Киевский городской совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице. Согласно информации на сайте горсовета, под запрет попали продажа русскоязычных книг, исполнение музыки и фильмов, а также проведение концертов и предоставление культурно-образовательных услуг на русском языке. 

Недавно в украинское правительство поступила петиция об ограничении печати и распространения русскоязычной книжной продукции на Украине, которая собрала 25 тысяч голосов. Автор инициативы предлагает изменить законодательство, ограничив русскоязычные издания до 0,01% от общего тиража, запретить их распространение, а также издание произведений русских авторов и стран-союзников России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине могут начать «вырывать языки» у людей, которые говорят на русском, а не на украинском языке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя петицию об ограничениях на русскоязычную печатную и электронную продукцию. «Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ. Также дипломат отметила, что подобные инициативы не являются мнением отдельных лиц, а отражают официальную политику киевских властей. Несмотря на ограничения, многие украинцы продолжают говорить по-русски и пользоваться русскоязычными источниками. С началом специальной военной операции России на Украине в стране усилилась политика дерусификации. Местные власти по всей Украине вводят запреты на использование и преподавание русского языка в школах. В июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии, а также ограничил издание и распространение книг российских авторов. В июле того же года Киевский городской совет установил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице. Согласно информации на сайте горсовета, под запрет попали продажа русскоязычных книг, исполнение музыки и фильмов, а также проведение концертов и предоставление культурно-образовательных услуг на русском языке.  Недавно в украинское правительство поступила петиция об ограничении печати и распространения русскоязычной книжной продукции на Украине, которая собрала 25 тысяч голосов. Автор инициативы предлагает изменить законодательство, ограничив русскоязычные издания до 0,01% от общего тиража, запретить их распространение, а также издание произведений русских авторов и стран-союзников России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...