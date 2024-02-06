В мире Украина Украинцам разрешили жениться онлайн Министр Украины Федоров: украинцы могут пожениться онлайн 06 февраля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 + Михаил Федоров сообщил, что услуга будет безопасной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждане Украины смогут жениться онлайн с помощью украинского электронного сервиса государственных услуг «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции», — заявил Федоров. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что услуга безопасна и будет проходить в формате видео. Ранее, в 2022 году, на Украине разрешили жениться во время военного положения онлайн через сервис Zoom. Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что подать заявку и официально оформить брак можно за день. Граждане Украины смогут жениться онлайн с помощью украинского электронного сервиса государственных услуг «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции», — заявил Федоров. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что услуга безопасна и будет проходить в формате видео. Ранее, в 2022 году, на Украине разрешили жениться во время военного положения онлайн через сервис Zoom. Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что подать заявку и официально оформить брак можно за день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям