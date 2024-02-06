Украинцам разрешили жениться онлайн

Граждане Украины смогут жениться онлайн с помощью украинского электронного сервиса государственных услуг «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции», — заявил Федоров. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что услуга безопасна и будет проходить в формате видео.
Ранее, в 2022 году, на Украине разрешили жениться во время военного положения онлайн через сервис Zoom. Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что подать заявку и официально оформить брак можно за день.
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