Украинцам разрешили жениться онлайн

Министр Украины Федоров: украинцы могут пожениться онлайн
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Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
Михаил Федоров сообщил, что услуга будет безопасной Фото:

Граждане Украины смогут жениться онлайн с помощью украинского электронного сервиса государственных услуг «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции», — заявил Федоров. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что услуга безопасна и будет проходить в формате видео.

Ранее, в 2022 году, на Украине разрешили жениться во время военного положения онлайн через сервис Zoom. Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что подать заявку и официально оформить брак можно за день.

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Граждане Украины смогут жениться онлайн с помощью украинского электронного сервиса государственных услуг «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции», — заявил Федоров. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что услуга безопасна и будет проходить в формате видео. Ранее, в 2022 году, на Украине разрешили жениться во время военного положения онлайн через сервис Zoom. Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что подать заявку и официально оформить брак можно за день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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