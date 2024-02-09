Путин раскрыл, что сказал в последнем разговоре с Байденом

Предупреждение об ошибке было последним, что Путин сказал Байдену
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
США совершают ошибку, поддерживая Украину и отталкивая Россию, заявил Владимир Путин Фото:

Президент США Джо Байден совершает ошибку исторического масштаба, отталкивая Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время своего последнего разговора с американским лидером.

«Когда я с ним разговаривал, это было до начала спецоперации, я ему сказал: считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все происходящее на Украине и отталкивая Россию. Я ему сказал об этом, говорил неоднократно, кстати говоря», — рассказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона.

Ранее интервью Карлсона и Путина появилось на странице журналиста в соцсети X. Накануне Такер Карлсон анонсировал выход беседы с российским президентом. Россияне смогут посмотреть его с переводом в соцсети «ВКонтакте», а также на других платформах.

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Президент США Джо Байден совершает ошибку исторического масштаба, отталкивая Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время своего последнего разговора с американским лидером. «Когда я с ним разговаривал, это было до начала спецоперации, я ему сказал: считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все происходящее на Украине и отталкивая Россию. Я ему сказал об этом, говорил неоднократно, кстати говоря», — рассказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. Ранее интервью Карлсона и Путина появилось на странице журналиста в соцсети X. Накануне Такер Карлсон анонсировал выход беседы с российским президентом. Россияне смогут посмотреть его с переводом в соцсети «ВКонтакте», а также на других платформах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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