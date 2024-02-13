Путин предложил обсудить планы Минобороны, МИД и Минюста

13 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Совещание Путина с Совбезом прошло во вторник вместо пятницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. Об этом говорится на сайте Кремля. «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции», — сказал Путин. Он предложил высказать свои предложения министру юстиции Константину Чуйченко. Совещание проходит во вторник вместо традиционной пятницы. Ранее Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. Об этом говорится на сайте Кремля. «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции», — сказал Путин. Он предложил высказать свои предложения министру юстиции Константину Чуйченко. Совещание проходит во вторник вместо традиционной пятницы. Ранее Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.