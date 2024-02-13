Путин предложил обсудить планы Минобороны, МИД и Минюста

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Совещание Путина с Совбезом прошло во вторник вместо пятницы Фото:

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. Об этом говорится на сайте Кремля.

«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции», — сказал Путин. Он предложил высказать свои предложения министру юстиции Константину Чуйченко. Совещание проходит во вторник вместо традиционной пятницы.

Ранее Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.

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Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. Об этом говорится на сайте Кремля. «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции», — сказал Путин. Он предложил высказать свои предложения министру юстиции Константину Чуйченко. Совещание проходит во вторник вместо традиционной пятницы. Ранее Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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