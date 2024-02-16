В Москве на 79-м году жизни скончался первый декан математического факультета Челябинского госуниверситета Виктор Ухоботов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, прощание с ним пройдет 17 февраля.
«Не стало первого декана математического факультета ЧелГУ, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Ухоботова. Коллектив ЧелГУ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Прощание пройдет 17 февраля в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Время прощания: 11:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ.
Ухоботов работал в университете с первых дней его основания. Он был талантливым ученым, под чьим руководством было защищено немало кандидатских и докторских диссертаций.
Ухоботов начинал работу в ЧелГУ с должности старшего преподавателя кафедры высшей математики. С 1978-го по 1995 годы был доцентом кафедры, а после и деканом математического факультета. С марта 1995 года заведовал кафедрой теории управления и оптимизации
Ухоботов внес изменения в работу вуза. При нем на кафедре появилась новая специальность «Прикладная математика и информатика». Ученый всеми силами стремился раскрыть новые таланты в данной области. За свои успехи в области высшего образования СССР и РФ Ухоботов награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Почетный работник высшего образования России», а также званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
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