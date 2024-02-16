В Москве умер первый декан математического факультета ЧелГУ Ухоботов. Фото

16 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Прощание с Виктором Ухоботовым пройдет в Москве 17 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве на 79-м году жизни скончался первый декан математического факультета Челябинского госуниверситета Виктор Ухоботов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, прощание с ним пройдет 17 февраля. «Не стало первого декана математического факультета ЧелГУ, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Ухоботова. Коллектив ЧелГУ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Прощание пройдет 17 февраля в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Время прощания: 11:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ. Ухоботов работал в университете с первых дней его основания. Он был талантливым ученым, под чьим руководством было защищено немало кандидатских и докторских диссертаций. Ухоботов начинал работу в ЧелГУ с должности старшего преподавателя кафедры высшей математики. С 1978-го по 1995 годы был доцентом кафедры, а после и деканом математического факультета. С марта 1995 года заведовал кафедрой теории управления и оптимизации Ухоботов внес изменения в работу вуза. При нем на кафедре появилась новая специальность «Прикладная математика и информатика». Ученый всеми силами стремился раскрыть новые таланты в данной области. За свои успехи в области высшего образования СССР и РФ Ухоботов награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Почетный работник высшего образования России», а также званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Виктор Ухоботов работал в ЧелГУ со дня его открытия Фото: пресс-служба Челябинского государственного университета Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве на 79-м году жизни скончался первый декан математического факультета Челябинского госуниверситета Виктор Ухоботов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, прощание с ним пройдет 17 февраля. «Не стало первого декана математического факультета ЧелГУ, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Ухоботова. Коллектив ЧелГУ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Прощание пройдет 17 февраля в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Время прощания: 11:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ. Ухоботов работал в университете с первых дней его основания. Он был талантливым ученым, под чьим руководством было защищено немало кандидатских и докторских диссертаций. Ухоботов начинал работу в ЧелГУ с должности старшего преподавателя кафедры высшей математики. С 1978-го по 1995 годы был доцентом кафедры, а после и деканом математического факультета. С марта 1995 года заведовал кафедрой теории управления и оптимизации Ухоботов внес изменения в работу вуза. При нем на кафедре появилась новая специальность «Прикладная математика и информатика». Ученый всеми силами стремился раскрыть новые таланты в данной области. За свои успехи в области высшего образования СССР и РФ Ухоботов награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Почетный работник высшего образования России», а также званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».