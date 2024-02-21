Володин: сайт Госдумы переведут на арабский язык

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Сайт Госдумы РФ станет доступным на арабском языке, заявил Вячеслав Володин Фото:

Официальный сайт Госдумы РФ будет доступен на арабском языке. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке», — передает слова Володина «Парламентская газета». Он добавил, что это сделает арабский четвертым иностранным рабочим языком, на котором будет доступен сайт нижней палаты парламента.

Володин напомнил о запуске англоязычной и испаноязычной версий сайта Госдумы в 2018 и 2023 годах соответственно. По словам спикера, такие меры принимаются для того, чтобы сделать работу Госдумы более открытой для жителей разных континентов и обеспечить доступность информации о ее деятельности.

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Официальный сайт Госдумы РФ будет доступен на арабском языке. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке», — передает слова Володина «Парламентская газета». Он добавил, что это сделает арабский четвертым иностранным рабочим языком, на котором будет доступен сайт нижней палаты парламента. Володин напомнил о запуске англоязычной и испаноязычной версий сайта Госдумы в 2018 и 2023 годах соответственно. По словам спикера, такие меры принимаются для того, чтобы сделать работу Госдумы более открытой для жителей разных континентов и обеспечить доступность информации о ее деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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