Общество Здоровье Глава ФАС Шаскольский: в России снизили цены на 252 вида лекарств 28 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + По словам Шаскольского, цены снизились на более чем 200 видов лекарств Фото: Станислав Етвеш © URA.RU По результатам 2023 года были снижены цены на 252 вида лекарств из перечня жизненно необходимых. Также накопленный опыт помог фонду «Круг добра» сэкономить свыше 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «В результате в 2023 году были снижены цены на 252 лекарства», — заявил Шаскольский на встрече с Мишустиным. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что накопленный опыт помог фонду «Круг добра» сэкономить 12,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в стране выросли цены на необходимые лекарства. Повышение произошло среднем на 0,4%. Также выросли цены на препараты, не относящиеся к необходимым. Например, сульфацетамид подорожал на 2,3%, а синупрет — на 7,3%. По результатам 2023 года были снижены цены на 252 вида лекарств из перечня жизненно необходимых. Также накопленный опыт помог фонду «Круг добра» сэкономить свыше 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «В результате в 2023 году были снижены цены на 252 лекарства», — заявил Шаскольский на встрече с Мишустиным. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что накопленный опыт помог фонду «Круг добра» сэкономить 12,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в стране выросли цены на необходимые лекарства. Повышение произошло среднем на 0,4%. Также выросли цены на препараты, не относящиеся к необходимым. Например, сульфацетамид подорожал на 2,3%, а синупрет — на 7,3%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям