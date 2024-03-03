Уволенные Пивоваровым* сотрудники «Редакции» создали новый проект

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Команда Алексея Пивоварова* создала новый канал, в котором будет делать прежний контент Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Команда журналиста Алексея Пивоварова (признан в России иноагентом) создала новый проект после увольнения. Теперь он называется «Контекст». Об этом рассказал сам Пивоваров.

«В числе тех, с кем мы вынужденно расстались — все авторы, делавшие на youtube-канале «Редакция» репортажи и выпуски «Контекста». В этих обстоятельствах ребята решили делать свой собственный youtube-канал: он так и будет называться — «Контекст», — написал Алексей Пивоваров в своих соцсетях.

Журналист отметил, что на канале будет привычный для аудитории контент. В «Контексте» будут рассказываться предыстории актуальных ситуаций с мнениями экспертов. По словам Пивоварова, многие из его команды уже выросли до самостоятельного проекта.

Ранее глава проекта «Редакция» уволил своих сотрудников из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Соответствующий документ недавно прошел обсуждение в Госдуме. Все юридические права теперь находятся у журналистов, которые ввели telegram-канал «Пивоваров (Редакция)». Их передал лично Пивоваров.

*Минюст РФ признал Алексея Пивоварова иноагентом

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Команда журналиста Алексея Пивоварова (признан в России иноагентом) создала новый проект после увольнения. Теперь он называется «Контекст». Об этом рассказал сам Пивоваров. «В числе тех, с кем мы вынужденно расстались — все авторы, делавшие на youtube-канале «Редакция» репортажи и выпуски «Контекста». В этих обстоятельствах ребята решили делать свой собственный youtube-канал: он так и будет называться — «Контекст», — написал Алексей Пивоваров в своих соцсетях. Журналист отметил, что на канале будет привычный для аудитории контент. В «Контексте» будут рассказываться предыстории актуальных ситуаций с мнениями экспертов. По словам Пивоварова, многие из его команды уже выросли до самостоятельного проекта. Ранее глава проекта «Редакция» уволил своих сотрудников из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Соответствующий документ недавно прошел обсуждение в Госдуме. Все юридические права теперь находятся у журналистов, которые ввели telegram-канал «Пивоваров (Редакция)». Их передал лично Пивоваров. *Минюст РФ признал Алексея Пивоварова иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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