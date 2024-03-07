Большинство граждан России положительно оценивает проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля.
«От всех опрошенных положительно относятся к фестивалю 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту», — поделился Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что те, кто только слышал о фестивале, также положительно отозвались о нем. 91% опрошенных дали положительную оценку.
Недавно в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи. Его учредил президент России Владимир Путин. На мероприятие приехали люди со всего мира, а встреча показала, что Россия не изолирована от остальных стран. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU.
Мероприятию не помешали и вредоносные атаки со стороны Украины. Ни одна делегация не повелась на провокации, а событие прошло плодотворно.
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