Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценивает большинство россиян

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4-й съезд общества "Знание". Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко отметил, что большинство опрошенных положительно оценило Всемирный фестиваль молодежи Фото:

Большинство граждан России положительно оценивает проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля.

«От всех опрошенных положительно относятся к фестивалю 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту», — поделился Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что те, кто только слышал о фестивале, также положительно отозвались о нем. 91% опрошенных дали положительную оценку.

Недавно в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи. Его учредил президент России Владимир Путин. На мероприятие приехали люди со всего мира, а встреча показала, что Россия не изолирована от остальных стран. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU.

Мероприятию не помешали и вредоносные атаки со стороны Украины. Ни одна делегация не повелась на провокации, а событие прошло плодотворно.

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Большинство граждан России положительно оценивает проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля. «От всех опрошенных положительно относятся к фестивалю 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту», — поделился Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что те, кто только слышал о фестивале, также положительно отозвались о нем. 91% опрошенных дали положительную оценку. Недавно в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи. Его учредил президент России Владимир Путин. На мероприятие приехали люди со всего мира, а встреча показала, что Россия не изолирована от остальных стран. Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU. Мероприятию не помешали и вредоносные атаки со стороны Украины. Ни одна делегация не повелась на провокации, а событие прошло плодотворно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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