Экономика Бизнес Французский Alstom продал свою долю в «Трансмашхолдинге» России со скидкой 12 марта 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + В 2023 году ТМХ попал под санкции США, что потом вынудило Alstom продать акции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французский производитель поездов Alstom продал все акции «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которым он владел, российским акционерам со скидкой. Об этом рассказал гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа. Липе был задан вопрос, состоялась ли сделка по продаже акций ТМХ со стороны Alstom в пользу росссийских акционеров. Он ответил: «Да», передает РИА Новости. Акции были проданы за половину от объективной стоимости. Точная сумма не раскрывается, дополняет RT. До этого ТМХ сообщал, что его акциями владеют несколько бизнесменов из России и Alstom. У него 20% доля. В 2023 году ТМХ попал под санкции Штатов. Это вынудило французскую компанию продать активы. Также ТМХ рассказывал о планах сменить регистрацию на российскую. До этого компания значилась в Кипре. Ее перерегистрация будет завершена в марте—апреле 2024 года. Alstom создает скоростные поезда «Аллегро». До волны санкций они ездили между Петербургом и Хельсинки. После 2022 года поставки поездов прекратились. Французский производитель поездов Alstom продал все акции «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которым он владел, российским акционерам со скидкой. Об этом рассказал гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа. Липе был задан вопрос, состоялась ли сделка по продаже акций ТМХ со стороны Alstom в пользу росссийских акционеров. Он ответил: «Да», передает РИА Новости. Акции были проданы за половину от объективной стоимости. Точная сумма не раскрывается, дополняет RT. До этого ТМХ сообщал, что его акциями владеют несколько бизнесменов из России и Alstom. У него 20% доля. В 2023 году ТМХ попал под санкции Штатов. Это вынудило французскую компанию продать активы. Также ТМХ рассказывал о планах сменить регистрацию на российскую. До этого компания значилась в Кипре. Ее перерегистрация будет завершена в марте—апреле 2024 года. Alstom создает скоростные поезда «Аллегро». До волны санкций они ездили между Петербургом и Хельсинки. После 2022 года поставки поездов прекратились. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям