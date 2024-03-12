Французский Alstom продал свою долю в «Трансмашхолдинге» России со скидкой

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесо поезда
В 2023 году ТМХ попал под санкции США, что потом вынудило Alstom продать акции Фото:
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Французский производитель поездов Alstom продал все акции «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которым он владел, российским акционерам со скидкой. Об этом рассказал гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.

Липе был задан вопрос, состоялась ли сделка по продаже акций ТМХ со стороны Alstom в пользу росссийских акционеров. Он ответил: «Да», передает РИА Новости.

Акции были проданы за половину от объективной стоимости. Точная сумма не раскрывается, дополняет RT.

До этого ТМХ сообщал, что его акциями владеют несколько бизнесменов из России и Alstom. У него 20% доля. В 2023 году ТМХ попал под санкции Штатов. Это вынудило французскую компанию продать активы. Также ТМХ рассказывал о планах сменить регистрацию на российскую.

До этого компания значилась в Кипре. Ее перерегистрация будет завершена в марте—апреле 2024 года.

Alstom создает скоростные поезда «Аллегро». До волны санкций они ездили между Петербургом и Хельсинки. После 2022 года поставки поездов прекратились.

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Французский производитель поездов Alstom продал все акции «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которым он владел, российским акционерам со скидкой. Об этом рассказал гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа. Липе был задан вопрос, состоялась ли сделка по продаже акций ТМХ со стороны Alstom в пользу росссийских акционеров. Он ответил: «Да», передает РИА Новости. Акции были проданы за половину от объективной стоимости. Точная сумма не раскрывается, дополняет RT. До этого ТМХ сообщал, что его акциями владеют несколько бизнесменов из России и Alstom. У него 20% доля. В 2023 году ТМХ попал под санкции Штатов. Это вынудило французскую компанию продать активы. Также ТМХ рассказывал о планах сменить регистрацию на российскую. До этого компания значилась в Кипре. Ее перерегистрация будет завершена в марте—апреле 2024 года. Alstom создает скоростные поезда «Аллегро». До волны санкций они ездили между Петербургом и Хельсинки. После 2022 года поставки поездов прекратились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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