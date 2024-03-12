Французский Alstom продал свою долю в «Трансмашхолдинге» России со скидкой

Французский производитель поездов Alstom продал все акции «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которым он владел, российским акционерам со скидкой. Об этом рассказал гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.
Липе был задан вопрос, состоялась ли сделка по продаже акций ТМХ со стороны Alstom в пользу росссийских акционеров. Он ответил: «Да», передает РИА Новости.
Акции были проданы за половину от объективной стоимости. Точная сумма не раскрывается, дополняет RT.
До этого ТМХ сообщал, что его акциями владеют несколько бизнесменов из России и Alstom. У него 20% доля. В 2023 году ТМХ попал под санкции Штатов. Это вынудило французскую компанию продать активы. Также ТМХ рассказывал о планах сменить регистрацию на российскую.
До этого компания значилась в Кипре. Ее перерегистрация будет завершена в марте—апреле 2024 года.
Alstom создает скоростные поезда «Аллегро». До волны санкций они ездили между Петербургом и Хельсинки. После 2022 года поставки поездов прекратились.
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