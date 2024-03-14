Путину доложили о готовности к производству высокоскоростных поездов

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Путину доложили о готовности производить в России высокоскоростные поезда Фото:

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину о готовности в стране к производству высокоскоростных поездов. Об этом стало известно из церемонии начала полномасштабной реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

«Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства», — сказал Мантуров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, головным исполнителем поездов выбрана группа «Синара», которой удалось «импортозаместить» электрички «Ласточка» на полностью российский поезд «Финист». На заводе «Уральские локомотивы» для производства электропоездов, способных развивать скорость до 400 км/ч, запланировано строительство двух корпусов, площадью 60 тыс. кв. м. По словам Мантурова, компания сможет ежегодно выпускать около 100 вагонов.

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Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину о готовности в стране к производству высокоскоростных поездов. Об этом стало известно из церемонии начала полномасштабной реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». «Промышленность при поддержке государства готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства», — сказал Мантуров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, головным исполнителем поездов выбрана группа «Синара», которой удалось «импортозаместить» электрички «Ласточка» на полностью российский поезд «Финист». На заводе «Уральские локомотивы» для производства электропоездов, способных развивать скорость до 400 км/ч, запланировано строительство двух корпусов, площадью 60 тыс. кв. м. По словам Мантурова, компания сможет ежегодно выпускать около 100 вагонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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