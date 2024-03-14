Европарламент потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
ЕП сообщает, что Москва якобы не вернула золото Румынии Фото:

Европейский парламент обратился к России с требованием вернуть в Румынию золотой запас, которые были переданы Москве на хранение в 1916—1917 годах. Об этом сообщает сам законодательный орган.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние (золотые резервы и архивные ценности — прим. URA.RU)», — сообщается в резолюции ЕП. Там указали, что Москве их передали более века назад, однако страна их так и не вернула.

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Европейский парламент обратился к России с требованием вернуть в Румынию золотой запас, которые были переданы Москве на хранение в 1916—1917 годах. Об этом сообщает сам законодательный орган. «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние (золотые резервы и архивные ценности — прим. URA.RU)», — сообщается в резолюции ЕП. Там указали, что Москве их передали более века назад, однако страна их так и не вернула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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