Европарламент потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото

14 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

ЕП сообщает, что Москва якобы не вернула золото Румынии Фото: Анна Майорова © URA.RU Европейский парламент обратился к России с требованием вернуть в Румынию золотой запас, которые были переданы Москве на хранение в 1916—1917 годах. Об этом сообщает сам законодательный орган. «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние (золотые резервы и архивные ценности — прим. URA.RU)», — сообщается в резолюции ЕП. Там указали, что Москве их передали более века назад, однако страна их так и не вернула. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский парламент обратился к России с требованием вернуть в Румынию золотой запас, которые были переданы Москве на хранение в 1916—1917 годах. Об этом сообщает сам законодательный орган. «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние (золотые резервы и архивные ценности — прим. URA.RU)», — сообщается в резолюции ЕП. Там указали, что Москве их передали более века назад, однако страна их так и не вернула.