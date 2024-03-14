Европарламент потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото

ЕП сообщает, что Москва якобы не вернула золото Румынии
Европейский парламент обратился к России с требованием вернуть в Румынию золотой запас, которые были переданы Москве на хранение в 1916—1917 годах. Об этом сообщает сам законодательный орган.
«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние (золотые резервы и архивные ценности — прим. URA.RU)», — сообщается в
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