Медведев послал Европарламент после требования вернуть Румынии золотой запас

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев назвал европейских лидеров придурками за желание вернуть золото Румынии Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев послал Европарламент (ЕП) из-за требований вернуть золото Румынии. До этого в ЕС обратились к России отдать золотой запас, который был передан Москве на хранение в 1916—1917 годах.

«ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он также заявил, что лидеры Европы — «придурки». По его словам, Россия национализировала золото за «плохое поведение» Румынии в 1918 году.

Днем ранее Европарламент призвала Россию отдать золото. Для этого была выпущена специальная резолюция.

Румынское золото оказалось в России во времена Первой Мировой войны. Страна вывезла свои запасы, чтобы сберечь их от Германии. В 1917 году Российская империя развалилась, а на ее территории началась гражданская война. За время европейской интервенции и политической нестабильности часть сокровищ была вывезена. После этого Румыния несколько раз поднимала вопросы о возвращении запасов.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев послал Европарламент (ЕП) из-за требований вернуть золото Румынии. До этого в ЕС обратились к России отдать золотой запас, который был передан Москве на хранение в 1916—1917 годах. «ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также заявил, что лидеры Европы — «придурки». По его словам, Россия национализировала золото за «плохое поведение» Румынии в 1918 году. Днем ранее Европарламент призвала Россию отдать золото. Для этого была выпущена специальная резолюция. Румынское золото оказалось в России во времена Первой Мировой войны. Страна вывезла свои запасы, чтобы сберечь их от Германии. В 1917 году Российская империя развалилась, а на ее территории началась гражданская война. За время европейской интервенции и политической нестабильности часть сокровищ была вывезена. После этого Румыния несколько раз поднимала вопросы о возвращении запасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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