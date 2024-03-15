Медведев послал Европарламент после требования вернуть Румынии золотой запас

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев послал Европарламент (ЕП) из-за требований вернуть золото Румынии. До этого в ЕС обратились к России отдать золотой запас, который был передан Москве на хранение в 1916—1917 годах.
«ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «
Он также заявил, что лидеры Европы — «придурки». По его словам, Россия национализировала золото за «плохое поведение» Румынии в 1918 году.
Днем ранее Европарламент призвала Россию отдать золото. Для этого была выпущена специальная резолюция.
Румынское золото оказалось в России во времена Первой Мировой войны. Страна вывезла свои запасы, чтобы сберечь их от Германии. В 1917 году Российская империя развалилась, а на ее территории началась гражданская война. За время европейской интервенции и политической нестабильности часть сокровищ была вывезена. После этого Румыния несколько раз поднимала вопросы о возвращении запасов.
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