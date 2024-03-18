Зачем Минпромторг хочет приравнять чипы Беларуси к РФ, и что это даст

Законопроект Минпромторга РФ о признании белорусских чипов отечественными будет способствовать развитию России в сфере телекоммуникаций, промышленности и автоматики. Об этом URA.RU рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро «Робототехника» Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) Станислав Шепелев.
Минпромторг РФ хочет признать белорусские чипы и платы российскими. Изменения должны вступить в силу с 1 июля. При этом не менее 20% работ по их производству будут выполняться на территории России.
«Этот законопроект должен дать приоритет продукции гражданского назначения, которая производится с использованием отечественных компонентов, блоков или модулей. Скорее всего, это автоматика, телекоммуникация, что-то для промышленности. Возможно, транспорт», — рассказал Станислав Шепелев.
По словам собеседника агентства, также новый законопроект поможет России в дальнейшем обходе западных санкций. «Аналитики предполагают, что в зависимости от формулировки документа, возможно, будет ввоз каких-то иностранных компонентов через Беларусь, и они будут каким-то образом локализовываться. Сейчас идет курс на импортозамещение. Если ранее все только начиналось, то сейчас необходимость в этом стоит в полный рост. Есть ряд ограничений поставок каких-то электронных комплектующих, компонентов для различных изделий, которые сделаны за рубежом. Мы пытаемся сейчас локализовать компоненты и их производство. Соответственно, производить модули, саму электронику в России», — добавил Шепелев.
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