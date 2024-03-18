РБК: в единую базу о россиянах попадет еще больше данных

19 марта 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

В единый регистр внесут данные о водительском удостоверении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России разработали поправки о расширении данных жителей в единой базе. Это следует из документа, который есть в распоряжении у РБК. «Перечень данных единого ресурса сведений о жителях России планируется расширить. Власти предложили включить в него социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом и информацию о дактилоскопии для мигрантов», — сказано в тексте. Из проекта поправок следует, что единый регистр сведений о населении планируется дополнить информацией о родительских правах (их лишении, ограничении, восстановлении, изъятии ребенка из семьи или угрозе его жизни и здоровью), опекунах и попечителях, ограничении дееспособности гражданина или его недееспособности, а также восстановлении дееспособности. Также в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении. Кроме того, регистр будет содержать данные о россиянах, иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России и временно пребывающих в стране трудовых мигрантах. Там появится следующая информация: идентификаторы документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также идентификаторы документов, удостоверяющих личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию на срок свыше 90 дней) и временного удостоверения личности лиц без гражданства. Ранее российские бизнесмены попросили Минфин скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев уточнил, что госорганы принимают такие решения, учитывая влияние возможных санкций на экономику страны. Также он подчеркнул необходимость логического подхода к засекречиванию данных, а не произвольного закрытия информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разработали поправки о расширении данных жителей в единой базе. Это следует из документа, который есть в распоряжении у РБК. «Перечень данных единого ресурса сведений о жителях России планируется расширить. Власти предложили включить в него социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом и информацию о дактилоскопии для мигрантов», — сказано в тексте. Из проекта поправок следует, что единый регистр сведений о населении планируется дополнить информацией о родительских правах (их лишении, ограничении, восстановлении, изъятии ребенка из семьи или угрозе его жизни и здоровью), опекунах и попечителях, ограничении дееспособности гражданина или его недееспособности, а также восстановлении дееспособности. Также в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении. Кроме того, регистр будет содержать данные о россиянах, иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России и временно пребывающих в стране трудовых мигрантах. Там появится следующая информация: идентификаторы документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также идентификаторы документов, удостоверяющих личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию на срок свыше 90 дней) и временного удостоверения личности лиц без гражданства. Ранее российские бизнесмены попросили Минфин скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев уточнил, что госорганы принимают такие решения, учитывая влияние возможных санкций на экономику страны. Также он подчеркнул необходимость логического подхода к засекречиванию данных, а не произвольного закрытия информации.