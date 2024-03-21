WP: Европа изымает прибыль от активов РФ из-за мрачного настроя по Украине

21 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации страны ЕС заморозили порядка 210 миллиардов евро России Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа инициировала процесс изъятия прибыли от замороженных российских активов из-за «мрачного» прогноза по Украине в рамках противостояния с РФ. Об этом пишут обозреватели The Washington Post. «Сегодня речь идет не столько о восстановлении, сколько о том, чтобы просто удержать Украину в борьбе. Сам процесс (изъятия прибыли от активов РФ — прим. URA.RU) для помощи Киеву в некотором смысле отражает настроения в Европе, поскольку смелые заявления о том, чтобы остановить [президента России] Владимира Путина и поддержать Украину до победы, противоречат мрачным реалиям конфликта», — написано на сайте американской газеты. Евросоюз к июлю рассмотрит возможность передачи Украине прибыль от замороженных активов РФ, сообщает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что деньги будут потрачены на покупку оружия для ВСУ, передает «Царьград». По плану Еврокомиссии, 90% выручки направят на закупку боеприпасов для ВСУ, а 10% — на поддержку украинской оборонной промышленности. По данным телеканала 360, в США предложили выпустить облигации на 50 млрд долларов под залог активов РФ. В Москве предупреждали, что подобные шаги чреваты финансовыми и репутационными издержками. По поручению правительства в Минэкономразвития России разработали поправки, которые будут регулировать российские личные фонды и позволят перейти замороженным активам в юрисдикцию страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа инициировала процесс изъятия прибыли от замороженных российских активов из-за «мрачного» прогноза по Украине в рамках противостояния с РФ. Об этом пишут обозреватели The Washington Post. «Сегодня речь идет не столько о восстановлении, сколько о том, чтобы просто удержать Украину в борьбе. Сам процесс (изъятия прибыли от активов РФ — прим. URA.RU) для помощи Киеву в некотором смысле отражает настроения в Европе, поскольку смелые заявления о том, чтобы остановить [президента России] Владимира Путина и поддержать Украину до победы, противоречат мрачным реалиям конфликта», — написано на сайте американской газеты. Евросоюз к июлю рассмотрит возможность передачи Украине прибыль от замороженных активов РФ, сообщает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что деньги будут потрачены на покупку оружия для ВСУ, передает «Царьград». По плану Еврокомиссии, 90% выручки направят на закупку боеприпасов для ВСУ, а 10% — на поддержку украинской оборонной промышленности. По данным телеканала 360, в США предложили выпустить облигации на 50 млрд долларов под залог активов РФ. В Москве предупреждали, что подобные шаги чреваты финансовыми и репутационными издержками. По поручению правительства в Минэкономразвития России разработали поправки, которые будут регулировать российские личные фонды и позволят перейти замороженным активам в юрисдикцию страны.