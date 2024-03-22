Перед Украиной встала новая угроза в зоне спецоперации

Полковник Литовкин: жд-пути и мосты Украины теперь под угрозой уничтожения

22 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Россия может расширить зону своих ударов из-за атак на Белгород, сказал Виктор Литовкин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне продолжающийся ударов ВСУ по Белгородской области Россия наращивает атаки по объектам Украины. Под угрозой уничтожения железнодорожные пути и даже мосты, которые ранее армия РФ обходила стороной. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Чем больше Украина будет проводить свои террористические атаки на российские города, тем больше мы будем наносить ответные удары по их объектам энергообеспечения, канализации, водопроводам, а также по железнодорожным путям и станциям. По мостам пока мы не наносим удары, но я не исключаю, что в перспективе они будут», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, удары по энергетическим объектам значительным образом отражаются на ВСУ. «Эти атаки, безусловно, влияют на военных. Там же есть заводы по ремонту боевой техники, по ее обслуживанию. Если предприятие не работает, то как ты будешь ремонтировать танк, боевую машину пехоты и все остальное. Все влияет, безусловно», — подчеркнул полковник в отставке. Новость по теме Песков: Россия находится в состоянии войны Удар по Днепропетровской гидроэлектростанции (город Запорожье находится под контролем ВСУ — прим. ред.) был точным и не мог привести к последствиям, как при подрыве ВСУ Каховской ГЭС, когда были затоплены территории, заверил собеседник агентства. «Удар был не по плотине, а по турбине. Разлива быть не может, но без электричества Запорожье останется», — объяснил военный обозреватель. Россия провела массированную атаку по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В частности, по данным блогера (Zergulio) Сергея Колясникова, целями стали Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Днепровская ГЭС, Змиевская ГРЭС и ТЭЦ 3 в Харьковской области. Удары были нанесены по заводу «Зоря-Машпроект», который занимается ракетными деталями и ремонтом техники в Николаеве, а также по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ). Минобороны пока не подтвердило эти сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в беззащитности страны перед ударами по энергетическим объектам страны. В это же время ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Снаряд попал в жилой сектор. Одна женщина погибла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне продолжающийся ударов ВСУ по Белгородской области Россия наращивает атаки по объектам Украины. Под угрозой уничтожения железнодорожные пути и даже мосты, которые ранее армия РФ обходила стороной. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Чем больше Украина будет проводить свои террористические атаки на российские города, тем больше мы будем наносить ответные удары по их объектам энергообеспечения, канализации, водопроводам, а также по железнодорожным путям и станциям. По мостам пока мы не наносим удары, но я не исключаю, что в перспективе они будут», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, удары по энергетическим объектам значительным образом отражаются на ВСУ. «Эти атаки, безусловно, влияют на военных. Там же есть заводы по ремонту боевой техники, по ее обслуживанию. Если предприятие не работает, то как ты будешь ремонтировать танк, боевую машину пехоты и все остальное. Все влияет, безусловно», — подчеркнул полковник в отставке. Удар по Днепропетровской гидроэлектростанции (город Запорожье находится под контролем ВСУ — прим. ред.) был точным и не мог привести к последствиям, как при подрыве ВСУ Каховской ГЭС, когда были затоплены территории, заверил собеседник агентства. «Удар был не по плотине, а по турбине. Разлива быть не может, но без электричества Запорожье останется», — объяснил военный обозреватель. Россия провела массированную атаку по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В частности, по данным блогера (Zergulio) Сергея Колясникова, целями стали Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Днепровская ГЭС, Змиевская ГРЭС и ТЭЦ 3 в Харьковской области. Удары были нанесены по заводу «Зоря-Машпроект», который занимается ракетными деталями и ремонтом техники в Николаеве, а также по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ). Минобороны пока не подтвердило эти сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в беззащитности страны перед ударами по энергетическим объектам страны. В это же время ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Снаряд попал в жилой сектор. Одна женщина погибла.