21 марта 2024

ВС РФ ударили по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ

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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, станок, деталь, завод, рабочий, цех, валок
На заводе ремонтируют технику ВСУ Фото:
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В Николаеве по заводу «Зоря-Машпроект» был нанесен сдвоенный удар, который привел к мощной детонации, Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Завод занимается ремонтом техники ВСУ.

«21 в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе '„Зоря-Машпроект'“. По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости.

В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены, и к месту удара направлены многочисленные кареты скорой помощи. Ситуация на месте остается напряженной, количество пострадавших пока не уточняется, передает агентство.

Завод «Зоря-Машпроект» является стратегически важным объектом. На нем производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники ВСУ.

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В Николаеве по заводу «Зоря-Машпроект» был нанесен сдвоенный удар, который привел к мощной детонации, Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Завод занимается ремонтом техники ВСУ. «21 в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе '„Зоря-Машпроект'“. По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости. В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены, и к месту удара направлены многочисленные кареты скорой помощи. Ситуация на месте остается напряженной, количество пострадавших пока не уточняется, передает агентство. Завод «Зоря-Машпроект» является стратегически важным объектом. На нем производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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