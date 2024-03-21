Армия и оружие ВС РФ ударили по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ 21 марта 2024 в 23:04 Размер текста - 17 + На заводе ремонтируют технику ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаеве по заводу «Зоря-Машпроект» был нанесен сдвоенный удар, который привел к мощной детонации, Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Завод занимается ремонтом техники ВСУ. «21 в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе '„Зоря-Машпроект'“. По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости. В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены, и к месту удара направлены многочисленные кареты скорой помощи. Ситуация на месте остается напряженной, количество пострадавших пока не уточняется, передает агентство. Завод «Зоря-Машпроект» является стратегически важным объектом. На нем производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Николаеве по заводу «Зоря-Машпроект» был нанесен сдвоенный удар, который привел к мощной детонации, Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Завод занимается ремонтом техники ВСУ. «21 в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе '„Зоря-Машпроект'“. По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости. В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены, и к месту удара направлены многочисленные кареты скорой помощи. Ситуация на месте остается напряженной, количество пострадавших пока не уточняется, передает агентство. Завод «Зоря-Машпроект» является стратегически важным объектом. На нем производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям