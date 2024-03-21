ВС РФ ударили по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ

В Николаеве по заводу «Зоря-Машпроект» был нанесен сдвоенный удар, который привел к мощной детонации, Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Завод занимается ремонтом техники ВСУ.
«21 в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе '„Зоря-Машпроект'“. По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости.
В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены, и к месту удара направлены многочисленные кареты скорой помощи. Ситуация на месте остается напряженной, количество пострадавших пока не уточняется, передает агентство.
Завод «Зоря-Машпроект» является стратегически важным объектом. На нем производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники ВСУ.
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