ВС РФ ударили по украинскому танковому заводу

22 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Во время удара ВС РФ по Харьковскому заводу могли быть уничтожены украинские солдаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ) и двум теплоэлектростанциям. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Входящий в концерн „Укроборонпром“ Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), <…>, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром в пятницу», — передает РИА Новости слова Лебедева. Отмечается, что под удар могли попасть военные Украины, которые занимались атаками на Белгородскую область. Также среди них могла находиться группа наемников из зарубежных стран. Харьковский завод ремонтировал и выпускал танки для нужд украинской армии. Также на нем производились БМП и танковые двигатели. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли сдвоенный удар по заводу «Зоря-Машпроект», который находится в Николаеве. В результате произошла мощная детонация, передает Лебедев. Этот завод ремонтировал технику ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ) и двум теплоэлектростанциям. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Входящий в концерн „Укроборонпром“ Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), <…>, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром в пятницу», — передает РИА Новости слова Лебедева. Отмечается, что под удар могли попасть военные Украины, которые занимались атаками на Белгородскую область. Также среди них могла находиться группа наемников из зарубежных стран. Харьковский завод ремонтировал и выпускал танки для нужд украинской армии. Также на нем производились БМП и танковые двигатели. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли сдвоенный удар по заводу «Зоря-Машпроект», который находится в Николаеве. В результате произошла мощная детонация, передает Лебедев. Этот завод ремонтировал технику ВСУ.