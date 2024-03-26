Россиянам дадут дополнительное время на обжалования штрафов

26 марта 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Обжаловать штраф теперь можно будет не в течение 10 суток, а в течение 10 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подать обжалование административного штрафа теперь можно будет не в течение 10 суток, а в течение 10 дней. Соответствующая правка внесена в кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и уже поддержана Кабмином. Глава комитета Думы по социальной политике Ярослав Нилов считает, что она упростит жизнь гражданам так как даст дополнительный день. «Господин Нилов предлагает поменять слово „суток“ на „дней“. … Такая техническая на первый взгляд поправка даст автовладельцам дополнительный день на то, чтобы оспорить несправедливые, на их взгляд, санкции. … Поправка упростит жизнь гражданам, прежде всего водителям, на долю которых приходится наибольшее число штрафов», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на законопроект Нилова. Из пояснительной записки к нему следует, что если окончание десятидневного срока будет приходиться на воскресенье, то у горожан появится дополнительный день — понедельник. Сейчас он заканчивается в 23:59 в воскресенье. Группа депутатов Госдумы предложила полностью отменить транспортный налог. Транспортный налог берется за ремонт дорог, но касается даже сельскохозяйственной техники — комбайнов, тракторов, которые почти не ездят по асфальту, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подать обжалование административного штрафа теперь можно будет не в течение 10 суток, а в течение 10 дней. Соответствующая правка внесена в кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и уже поддержана Кабмином. Глава комитета Думы по социальной политике Ярослав Нилов считает, что она упростит жизнь гражданам так как даст дополнительный день. «Господин Нилов предлагает поменять слово „суток“ на „дней“. … Такая техническая на первый взгляд поправка даст автовладельцам дополнительный день на то, чтобы оспорить несправедливые, на их взгляд, санкции. … Поправка упростит жизнь гражданам, прежде всего водителям, на долю которых приходится наибольшее число штрафов», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на законопроект Нилова. Из пояснительной записки к нему следует, что если окончание десятидневного срока будет приходиться на воскресенье, то у горожан появится дополнительный день — понедельник. Сейчас он заканчивается в 23:59 в воскресенье. Группа депутатов Госдумы предложила полностью отменить транспортный налог. Транспортный налог берется за ремонт дорог, но касается даже сельскохозяйственной техники — комбайнов, тракторов, которые почти не ездят по асфальту, передает телеканал 360.