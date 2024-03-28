DW*: Венгрия запретила украинцам возвращаться на родину

28 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Будапешт вывез пленных, состоящих из 11 человек под предлогом того, что они являются этническими венграми Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия вывезла 11 пленных украинцев из России под предлогом того, что они являются этническими венграми. Об этом сообщило издание Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). После этого им запретили возвращаться на Украину до окончания спецоперации. «Представители Будапешта сказали, что наши бабушки могли быть венгерками», — рассказал изданию один из украинских пленных, передает MK.RU . Он добавил, что их доставили в Будапешт, поселили в отель и запретили из него выходить до оформления статуса беженцев. Другой военнослужащий рассказал, что группе запретили возвращаться на Украину до окончания СВО. После чего пять из 11 человек связались с украинским посольством, чтобы вернуться в страну, заключили в материале. Ранее украинский пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ. Боец Владимир Бугарь рассказал, что ему и его сослуживцам пришлось просидеть в подвале 55 суток. Из-за этого он получил обморожение ног. *Признан в России СМИ-иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия вывезла 11 пленных украинцев из России под предлогом того, что они являются этническими венграми. Об этом сообщило издание Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). После этого им запретили возвращаться на Украину до окончания спецоперации. «Представители Будапешта сказали, что наши бабушки могли быть венгерками», — рассказал изданию один из украинских пленных, передает MK.RU. Он добавил, что их доставили в Будапешт, поселили в отель и запретили из него выходить до оформления статуса беженцев. Другой военнослужащий рассказал, что группе запретили возвращаться на Украину до окончания СВО. После чего пять из 11 человек связались с украинским посольством, чтобы вернуться в страну, заключили в материале. Ранее украинский пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ. Боец Владимир Бугарь рассказал, что ему и его сослуживцам пришлось просидеть в подвале 55 суток. Из-за этого он получил обморожение ног. *Признан в России СМИ-иноагентом