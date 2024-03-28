Психолог призвала не замалчивать тему терроризма с детьми

Психолог Максимова: со старшими детьми нужно разговаривать на темы терроризма

29 марта 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Дети, столкнувшиеся с террором, не должны оставаться с переживаниями один на один, отмечает психолог Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С маленькими детьми не следует обсуждать чрезвычайные происшествия и терроризм, чтобы не травмировать их психику, советует клинический психолог ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы Подольский отдел службы сопровождения замещающих семей» Яна Максимова. По ее мнению, подобные разговоры следует начинать в более позднем возрасте. «Если это, условно говоря, ребенок до пяти лет, если у него нет какой-то тревожной симптоматики, нет запроса на этот разговор, то этот детский мир нужно оставить в том формате, в котором он у него есть. Следует избегать при ребенке тревожных разговоров», — рассказала Яна Максимова в интервью на радио Sputnik . Со старшими детьми, которые в той или иной степени уже в курсе происходящего, наоборот, необходимо разговаривать на такие темы, подчеркивает психолог. По словам Максимовой, если не давать необходимую информацию ребенку, всегда есть риск, что он ее сам найдет в интернете или в СМИ, либо самостоятельно дофантазирует, что может привести к печальным последствиям. Важно разговаривать с ребенком на острые темы спокойным тоном. «Если мы сохраняем стабильность, не истерим, и не тревожимся, тогда ребенок понимает наш сигнал: мама, папа — спокойные, устойчивые, они могут на эту тему разговаривать, я тоже буду спокоен», — объяснила психолог. Ранее в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отмечал, что россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь пострадавшим и их семьям. После случившегося во многих городах РФ начали появляться сообщения о возможном минировании зданий. Корреспондент URA.RU подготовили материал — что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С маленькими детьми не следует обсуждать чрезвычайные происшествия и терроризм, чтобы не травмировать их психику, советует клинический психолог ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы Подольский отдел службы сопровождения замещающих семей» Яна Максимова. По ее мнению, подобные разговоры следует начинать в более позднем возрасте. «Если это, условно говоря, ребенок до пяти лет, если у него нет какой-то тревожной симптоматики, нет запроса на этот разговор, то этот детский мир нужно оставить в том формате, в котором он у него есть. Следует избегать при ребенке тревожных разговоров», — рассказала Яна Максимова в интервью на радио Sputnik. Со старшими детьми, которые в той или иной степени уже в курсе происходящего, наоборот, необходимо разговаривать на такие темы, подчеркивает психолог. По словам Максимовой, если не давать необходимую информацию ребенку, всегда есть риск, что он ее сам найдет в интернете или в СМИ, либо самостоятельно дофантазирует, что может привести к печальным последствиям. Важно разговаривать с ребенком на острые темы спокойным тоном. «Если мы сохраняем стабильность, не истерим, и не тревожимся, тогда ребенок понимает наш сигнал: мама, папа — спокойные, устойчивые, они могут на эту тему разговаривать, я тоже буду спокоен», — объяснила психолог. Ранее в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отмечал, что россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь пострадавшим и их семьям. После случившегося во многих городах РФ начали появляться сообщения о возможном минировании зданий. Корреспондент URA.RU подготовили материал — что делать при обнаружении подозрительного предмета, а также о признаках взрывного устройства.