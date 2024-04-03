Диетолог назвал главные ошибки худеющих

Диетолог Семирядов: при похудении нужно учитывать первопричину набора веса
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Первопричинами набора веса могут быть стресс, дефицит витаминов и минералов Фото:

Главной ошибкой худеющих людей является то, что они не учитывают первопричину набора лишних килограммов. Также ошибкой считается попытка худеть в одиночку. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов.

«Главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов», — передает слова диетолога радио Sputnik. Такими первопричинами могут быть стресс, дефицит витаминов и минералов, истощение и усталость.

Семирядов рекомендует начать с устранения причин, которые влияют на аппетит и уровень энергии, перед тем как приступить к снижению веса. Также врач также отметил, что худеть лучше всего в команде, где есть поддержка, мотивация.

Диетолог посоветовал запастись знаниями перед началом процесса снижения веса. Он рекомендует пройти обучающую программу по этой теме, чтобы избежать распространенных ошибок.

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Главной ошибкой худеющих людей является то, что они не учитывают первопричину набора лишних килограммов. Также ошибкой считается попытка худеть в одиночку. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов. «Главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов», — передает слова диетолога радио Sputnik. Такими первопричинами могут быть стресс, дефицит витаминов и минералов, истощение и усталость. Семирядов рекомендует начать с устранения причин, которые влияют на аппетит и уровень энергии, перед тем как приступить к снижению веса. Также врач также отметил, что худеть лучше всего в команде, где есть поддержка, мотивация. Диетолог посоветовал запастись знаниями перед началом процесса снижения веса. Он рекомендует пройти обучающую программу по этой теме, чтобы избежать распространенных ошибок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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