Диетолог назвал главные ошибки худеющих

Главной ошибкой худеющих людей является то, что они не учитывают первопричину набора лишних килограммов. Также ошибкой считается попытка худеть в одиночку. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов.
«Главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов», — передает слова диетолога радио Sputnik. Такими первопричинами могут быть стресс, дефицит витаминов и минералов, истощение и усталость.
Семирядов рекомендует начать с устранения причин, которые влияют на аппетит и уровень энергии, перед тем как приступить к снижению веса. Также врач также отметил, что худеть лучше всего в команде, где есть поддержка, мотивация.
Диетолог посоветовал запастись знаниями перед началом процесса снижения веса. Он рекомендует пройти обучающую программу по этой теме, чтобы избежать распространенных ошибок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.