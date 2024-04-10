Автомобилистам рассказали, как часто нужно менять масло в машине

Автоэксперт Евтеев посоветовал менять масло в машине каждые 40 тысяч километров

10 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Коробка передач нуждается в периодическом техосмотре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Далеко не все автомобилисты знают, что менять масло в коробке передач необходимо раз в каждые 40-60 тысяч километров пробега. Об этом сообщил директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев. «Масло, как и любая другая техническая жидкость, имеет свой срок службы. Если не заменить жидкость в коробке вовремя, она окисляется, происходит эффект повышенного износа всех трущихся частей внутри трансмиссии. Это явление называется преждевременный износ», — приводит « Газета.Ru » слова Евтеева. Поэтому автоэксперт советует менять масло в коробке передач не реже, чем один раз в 40-60 тысяч километров. Преждевременный износ приводит к сокращению срока службы механизма больше чем на половину, либо к его внезапной поломке, отметил Евтеев. По его словам, коробка передач может эксплуатироваться до 300 тысяч километров, а при отсутствии ухода и техосмотра ее срок службы сократиться до 150 тысяч километров. URA.RU сообщало, что менять зимние шины на летние рекомендуется весной при температуре +5 градусов. При соблюдении условий летняя резина будет лучше сцепляться с дорогой, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Далеко не все автомобилисты знают, что менять масло в коробке передач необходимо раз в каждые 40-60 тысяч километров пробега. Об этом сообщил директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев. «Масло, как и любая другая техническая жидкость, имеет свой срок службы. Если не заменить жидкость в коробке вовремя, она окисляется, происходит эффект повышенного износа всех трущихся частей внутри трансмиссии. Это явление называется преждевременный износ», — приводит «Газета.Ru» слова Евтеева. Поэтому автоэксперт советует менять масло в коробке передач не реже, чем один раз в 40-60 тысяч километров. Преждевременный износ приводит к сокращению срока службы механизма больше чем на половину, либо к его внезапной поломке, отметил Евтеев. По его словам, коробка передач может эксплуатироваться до 300 тысяч километров, а при отсутствии ухода и техосмотра ее срок службы сократиться до 150 тысяч километров. URA.RU сообщало, что менять зимние шины на летние рекомендуется весной при температуре +5 градусов. При соблюдении условий летняя резина будет лучше сцепляться с дорогой, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.