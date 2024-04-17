Врач назвала продукты для хорошего секса

Нутрициолог Соломатина: многие овощи повышают сексуальное влечение

17 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Елена Соломатина сообщила, что употребление сельдерея увеличивает страсть у обоих полов Фото: Размик Закарян © URA.RU Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые способствуют повышению либидо. Среди них — свекла, сельдерей, морковь, зелень и многие другие, содержащие оксид азота и нитраты. «Морковь и зелень тоже содержат оксид азота, который имеет способность расширять сосуды и, соответственно, улучшать кровообращение половых органов», — заявила Соломатина в беседе с Пятым каналом. По ее словам, свекла и сельдерей также способствует повышению сексуального влечения благодаря стимулированию выработки оксида азота и нитратов. Соломатина подчеркнула, что сельдерей содержит компоненты, похожие на мужские половые гормоны. Он положительно влияет на либидо обоих полов, усиливая страсть и привлекательность. Нутрициолог отметила, что продукты, богатые цинком, такие как устрицы и морепродукты, а также перец и жгучие специи, усиливают кровообращение и половое влечение. Кверцетин, содержащийся в яблоках и красном луке, также положительно влияет на либидо. Орехи, финики и шоколад, богатые хромом, улучшают утилизацию глюкозы и энергичность клеток. Витамин А необходим для увлажнения слизистых и предотвращения болевых ощущений. Ранее сексолог Андрей Булах сообщил, что женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые способствуют повышению либидо. Среди них — свекла, сельдерей, морковь, зелень и многие другие, содержащие оксид азота и нитраты. «Морковь и зелень тоже содержат оксид азота, который имеет способность расширять сосуды и, соответственно, улучшать кровообращение половых органов», — заявила Соломатина в беседе с Пятым каналом. По ее словам, свекла и сельдерей также способствует повышению сексуального влечения благодаря стимулированию выработки оксида азота и нитратов. Соломатина подчеркнула, что сельдерей содержит компоненты, похожие на мужские половые гормоны. Он положительно влияет на либидо обоих полов, усиливая страсть и привлекательность. Нутрициолог отметила, что продукты, богатые цинком, такие как устрицы и морепродукты, а также перец и жгучие специи, усиливают кровообращение и половое влечение. Кверцетин, содержащийся в яблоках и красном луке, также положительно влияет на либидо. Орехи, финики и шоколад, богатые хромом, улучшают утилизацию глюкозы и энергичность клеток. Витамин А необходим для увлажнения слизистых и предотвращения болевых ощущений. Ранее сексолог Андрей Булах сообщил, что женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил.