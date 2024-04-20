США хотят отправить дополнительных военных советников в Киев

Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США в Киеве. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер. Американские специалисты будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.
«На протяжении всего конфликта (с Россией — прим. URA.RU) министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал Патрик Райдер в интервью
Днем ранее палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о выделении нового пакета помощи Киеву. Речь идет о 61 млрд долларов, пишет «Национальная служба новостей». Больше трети суммы средств планируют направить на восстановление арсеналов американской армии.
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