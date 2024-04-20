США хотят отправить дополнительных военных советников в Киев

21 апреля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

В США не отказываются от военного сотрудничества с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США в Киеве. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер. Американские специалисты будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы. «На протяжении всего конфликта (с Россией — прим. URA.RU) министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico. Днем ранее палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о выделении нового пакета помощи Киеву. Речь идет о 61 млрд долларов, пишет «Национальная служба новостей». Больше трети суммы средств планируют направить на восстановление арсеналов американской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США в Киеве. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер. Американские специалисты будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы. «На протяжении всего конфликта (с Россией — прим. URA.RU) министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico. Днем ранее палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о выделении нового пакета помощи Киеву. Речь идет о 61 млрд долларов, пишет «Национальная служба новостей». Больше трети суммы средств планируют направить на восстановление арсеналов американской армии.