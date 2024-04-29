В ВСУ рассказали, где спрячут F-16 от российской армии

Спикер ВВС Украины Евлаш: F-16 спрячут от РФ в бункерах и на разных аэродромах
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Чтобы спрятать истребители F-16 на аэродромах и в бункерах нужно время, заявил Евлаш Фото:
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ВСУ планируют разместить истребители F-16 американского производства в бункерах и на аэродромах. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Илья Евлаш, добавив, что для осуществления этого плана нужно время.

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«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время», — передает «Политика Страны» слова Евлаша. Он добавил, что на данный момент в ВСУ разрабатываются другие методы по размещению вооружения, в частности, оно будет сосредоточено на аэродромах и взлетных полосах.

Кроме того, спикер ВВС Украины отметил, что армия страны будет использовать набор методов, которые введут в заблуждение ВС РФ и при этом Киев сможет эффективно применять F-16. Однако конкретных методов Евлаш не назвал.

Ранее российская армия атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области, куда собирались отправить истребители F-16. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на аэродроме также проходят обучение летчики ВСУ.

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ВСУ планируют разместить истребители F-16 американского производства в бункерах и на аэродромах. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Илья Евлаш, добавив, что для осуществления этого плана нужно время. «Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время», — передает «Политика Страны» слова Евлаша. Он добавил, что на данный момент в ВСУ разрабатываются другие методы по размещению вооружения, в частности, оно будет сосредоточено на аэродромах и взлетных полосах. Кроме того, спикер ВВС Украины отметил, что армия страны будет использовать набор методов, которые введут в заблуждение ВС РФ и при этом Киев сможет эффективно применять F-16. Однако конкретных методов Евлаш не назвал. Ранее российская армия атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области, куда собирались отправить истребители F-16. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на аэродроме также проходят обучение летчики ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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