В ВСУ рассказали, где спрячут F-16 от российской армии

ВСУ планируют разместить истребители F-16 американского производства в бункерах и на аэродромах. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Илья Евлаш, добавив, что для осуществления этого плана нужно время.
«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время», — передает «Политика Страны» слова Евлаша. Он добавил, что на данный момент в ВСУ разрабатываются другие методы по размещению вооружения, в частности, оно будет сосредоточено на аэродромах и взлетных полосах.
Кроме того, спикер ВВС Украины отметил, что армия страны будет использовать набор методов, которые введут в заблуждение ВС РФ и при этом Киев сможет эффективно применять F-16. Однако конкретных методов Евлаш не назвал.
Ранее российская армия атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области, куда собирались отправить истребители F-16. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на аэродроме также проходят обучение летчики ВСУ.
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