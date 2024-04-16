ВС РФ атаковали аэродром в Хмельницкой области, куда собираются отправить F-16

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ВС РФ нанесли удар по аэродрому в пригороде Староконстантинова, заявил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, украинская сторона готовила аэродром для принятия истребителей F-16

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев.

Он отметил, на территории военного объекта обучаются летчики ВСУ. Живут они рядом, в казармах. В подполье заявили, что аэродром Украина готовят, чтобы в будущем принять истребители F-16. Около него находятся электрическая подстанция, военные склады, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы.

До этого в Хмельницкой области прозвучали взрывы, передает RT. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регион Украины.

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Армия России атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, украинская сторона готовила аэродром для принятия истребителей F-16 «В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. Он отметил, на территории военного объекта обучаются летчики ВСУ. Живут они рядом, в казармах. В подполье заявили, что аэродром Украина готовят, чтобы в будущем принять истребители F-16. Около него находятся электрическая подстанция, военные склады, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы. До этого в Хмельницкой области прозвучали взрывы, передает RT. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регион Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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