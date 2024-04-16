ВС РФ атаковали аэродром в Хмельницкой области, куда собираются отправить F-16

Армия России атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, украинская сторона готовила аэродром для принятия истребителей F-16
«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев.
Он отметил, на территории военного объекта обучаются летчики ВСУ. Живут они рядом, в казармах. В подполье заявили, что аэродром Украина готовят, чтобы в будущем принять истребители F-16. Около него находятся электрическая подстанция, военные склады, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы.
До этого в Хмельницкой области прозвучали взрывы, передает RT. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регион Украины.
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