ВС РФ атаковали аэродром в Хмельницкой области, куда собираются отправить F-16

16 апреля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в пригороде Староконстантинова, заявил Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, украинская сторона готовила аэродром для принятия истребителей F-16 «В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. Он отметил, на территории военного объекта обучаются летчики ВСУ. Живут они рядом, в казармах. В подполье заявили, что аэродром Украина готовят, чтобы в будущем принять истребители F-16. Около него находятся электрическая подстанция, военные склады, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы. До этого в Хмельницкой области прозвучали взрывы, передает RT. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регион Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России атаковала военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, украинская сторона готовила аэродром для принятия истребителей F-16 «В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — заявил РИА Новости Сергей Лебедев. Он отметил, на территории военного объекта обучаются летчики ВСУ. Живут они рядом, в казармах. В подполье заявили, что аэродром Украина готовят, чтобы в будущем принять истребители F-16. Около него находятся электрическая подстанция, военные склады, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы. До этого в Хмельницкой области прозвучали взрывы, передает RT. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регион Украины.