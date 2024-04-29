В Китае начнутся продажи аналога «Оки»

В Китае стартуют продажи хетчбэка FAW Bestune Pony размером с «Оку»
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатель может выбрать между шестью цветами кузова Фото:

С 30 апреля в Китае будут продаваться маленького хетчбэка FAW Bestune Pony. Модель является российским аналогом «Оки».

«Покупатель сможет выбрать автомобиль в шести цветах кузова и пяти цветах интерьера. Длина автомобиля составляет три метра. У машины три двери, внутри могут поместиться четыре человека», — сказано в описании модели, его публикует издание China Auto News. По внешнему виду и габаритам модель напоминает российскую «Оку».

В Bestune Pony установлен электродвигатель. Максимальная скорость — 100 километров в час. Батареи хватит на 170 километров. Также в продажу поступит версия с откидным верхом.

Вероятно, в России такие машины будут продаваться в двух версиях: гибридная и бензиновая. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом. Дата начала поставок еще не определена. Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1, сообщает Autonews.ru.

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С 30 апреля в Китае будут продаваться маленького хетчбэка FAW Bestune Pony. Модель является российским аналогом «Оки». «Покупатель сможет выбрать автомобиль в шести цветах кузова и пяти цветах интерьера. Длина автомобиля составляет три метра. У машины три двери, внутри могут поместиться четыре человека», — сказано в описании модели, его публикует издание China Auto News. По внешнему виду и габаритам модель напоминает российскую «Оку». В Bestune Pony установлен электродвигатель. Максимальная скорость — 100 километров в час. Батареи хватит на 170 километров. Также в продажу поступит версия с откидным верхом. Вероятно, в России такие машины будут продаваться в двух версиях: гибридная и бензиновая. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом. Дата начала поставок еще не определена. Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1, сообщает Autonews.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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