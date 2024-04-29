В Китае начнутся продажи аналога «Оки»

В Китае стартуют продажи хетчбэка FAW Bestune Pony размером с «Оку»

29 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Покупатель может выбрать между шестью цветами кузова Фото: carnewschina.com С 30 апреля в Китае будут продаваться маленького хетчбэка FAW Bestune Pony. Модель является российским аналогом «Оки». «Покупатель сможет выбрать автомобиль в шести цветах кузова и пяти цветах интерьера. Длина автомобиля составляет три метра. У машины три двери, внутри могут поместиться четыре человека», — сказано в описании модели, его публикует издание China Auto News . По внешнему виду и габаритам модель напоминает российскую «Оку». В Bestune Pony установлен электродвигатель. Максимальная скорость — 100 километров в час. Батареи хватит на 170 километров. Также в продажу поступит версия с откидным верхом. Вероятно, в России такие машины будут продаваться в двух версиях: гибридная и бензиновая. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом. Дата начала поставок еще не определена. Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1, сообщает Autonews.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 30 апреля в Китае будут продаваться маленького хетчбэка FAW Bestune Pony. Модель является российским аналогом «Оки». «Покупатель сможет выбрать автомобиль в шести цветах кузова и пяти цветах интерьера. Длина автомобиля составляет три метра. У машины три двери, внутри могут поместиться четыре человека», — сказано в описании модели, его публикует издание China Auto News. По внешнему виду и габаритам модель напоминает российскую «Оку». В Bestune Pony установлен электродвигатель. Максимальная скорость — 100 километров в час. Батареи хватит на 170 километров. Также в продажу поступит версия с откидным верхом. Вероятно, в России такие машины будут продаваться в двух версиях: гибридная и бензиновая. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом. Дата начала поставок еще не определена. Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1, сообщает Autonews.ru.