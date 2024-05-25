РЕН ТВ: в жилом доме Саратова взорвалась граната, есть погибший

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , боеприпас, лимонка, граната ф1
При взрыве гранаты погиб один человек Фото:

В жилом доме из-за взрыва гранаты погиб один человек, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Граната, предположительно, взорвалась в жилом доме в Саратове — погиб один человек», — пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале. Еще одного человека забрали на скорой в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за происшествия из дома эвакуировали 12 человек. Дом не понес сильных повреждений.

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В жилом доме из-за взрыва гранаты погиб один человек, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. «Граната, предположительно, взорвалась в жилом доме в Саратове — погиб один человек», — пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале. Еще одного человека забрали на скорой в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за происшествия из дома эвакуировали 12 человек. Дом не понес сильных повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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