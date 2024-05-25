РЕН ТВ: в жилом доме Саратова взорвалась граната, есть погибший

25 мая 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

При взрыве гранаты погиб один человек Фото: Илья Московец © URA.RU В жилом доме из-за взрыва гранаты погиб один человек, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. «Граната, предположительно, взорвалась в жилом доме в Саратове — погиб один человек», — пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале. Еще одного человека забрали на скорой в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за происшествия из дома эвакуировали 12 человек. Дом не понес сильных повреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жилом доме из-за взрыва гранаты погиб один человек, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. «Граната, предположительно, взорвалась в жилом доме в Саратове — погиб один человек», — пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале. Еще одного человека забрали на скорой в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за происшествия из дома эвакуировали 12 человек. Дом не понес сильных повреждений.