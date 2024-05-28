Водолацкий: военнопленные ВСУ не хотят в обменные списки из-за страха репрессий

Украинские военнопленные просят не включать их в обменные списки, так как боятся, что по возвращении на родину их будут ждать репрессии со стороны собственных властей. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки», — подчеркнул Виктор Водолацкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что солдаты ВСУ боятся репрессий, которые против них могут ввести киевские власти.
Это не первый такой случай, когда пленные украинские солдаты просят Россию не включать их в обменные списки. Ранее один из них, Александр Ананьев, обратился лично к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ему выдали российский паспорт. В конце мая он получил российское гражданство.
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