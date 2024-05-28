Генерал ФСБ раскрыл цель миграционного кризиса в Финляндии

Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис на своей территории. Это было сделано, чтобы разместить войска НАТО около российских границ. Об этом заявил глава Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки. <…> Миграционный кризис нужен Хельсинки для размещения войск НАТО в приграничных с РФ районах», — сказал Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
Ранее неоднократно сообщалось, что Финляндия готовится к миграционному кризису. По этой же причине финские власти объясняли перекрытие границ с Россией.
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