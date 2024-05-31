Дело иноагента Зыгаря о фейках про ВС РФ направили в суд

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Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Михаил Зыгарь (иноагент в России) уже давно не живет в стране Фото:
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Против журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом) в суд поступило дело о фейках про ВС РФ. Об этом сообщают СМИ.

«В суд поступило уголовное дело о фейках про российскую армию против Зыгаря», — сообщает РБК. Ранее Зыгарь был заочно арестован и объявлен в розыск.

Уголовное дела касается фейков об РФ, конкретно, описания событий в Буче. Помимо этого Зыгарь написал книги «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

Сам журналист давно не живет в России. В 2022 году он обменялся со своим мужем (ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским) браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

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Против журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом) в суд поступило дело о фейках про ВС РФ. Об этом сообщают СМИ. «В суд поступило уголовное дело о фейках про российскую армию против Зыгаря», — сообщает РБК. Ранее Зыгарь был заочно арестован и объявлен в розыск. Уголовное дела касается фейков об РФ, конкретно, описания событий в Буче. Помимо этого Зыгарь написал книги «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Сам журналист давно не живет в России. В 2022 году он обменялся со своим мужем (ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским) браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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