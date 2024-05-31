Дело иноагента Зыгаря о фейках про ВС РФ направили в суд

31 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Михаил Зыгарь (иноагент в России) уже давно не живет в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Против журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом) в суд поступило дело о фейках про ВС РФ. Об этом сообщают СМИ. «В суд поступило уголовное дело о фейках про российскую армию против Зыгаря», — сообщает РБК. Ранее Зыгарь был заочно арестован и объявлен в розыск. Уголовное дела касается фейков об РФ, конкретно, описания событий в Буче. Помимо этого Зыгарь написал книги «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Сам журналист давно не живет в России. В 2022 году он обменялся со своим мужем (ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским) браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом) в суд поступило дело о фейках про ВС РФ. Об этом сообщают СМИ. «В суд поступило уголовное дело о фейках про российскую армию против Зыгаря», — сообщает РБК. Ранее Зыгарь был заочно арестован и объявлен в розыск. Уголовное дела касается фейков об РФ, конкретно, описания событий в Буче. Помимо этого Зыгарь написал книги «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Сам журналист давно не живет в России. В 2022 году он обменялся со своим мужем (ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским) браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).