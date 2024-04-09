09 апреля 2024

МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Иноагента Михаила Зыгаря ищет полиция по статье УК РФ Фото:

МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ. Информация следует из базы ведомства.

«Основания розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 31.1.1981, место рождения РФ г. Москва», — указано в базе.

Ранее суд оштрафовал Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. По данным RT на журналиста заведено уголовное дело за фейки о ВС РФ.

*Михаил Зыгарь внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ. Информация следует из базы ведомства. «Основания розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 31.1.1981, место рождения РФ г. Москва», — указано в базе. Ранее суд оштрафовал Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. По данным RT на журналиста заведено уголовное дело за фейки о ВС РФ. *Михаил Зыгарь внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...