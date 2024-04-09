МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря*

10 апреля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Иноагента Михаила Зыгаря ищет полиция по статье УК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ. Информация следует из базы ведомства. «Основания розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 31.1.1981, место рождения РФ г. Москва», — указано в базе. Ранее суд оштрафовал Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. По данным RT на журналиста заведено уголовное дело за фейки о ВС РФ. *Михаил Зыгарь внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан Минюстом РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ. Информация следует из базы ведомства. «Основания розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: муж, национальность: русский, дата рождения: 31.1.1981, место рождения РФ г. Москва», — указано в базе. Ранее суд оштрафовал Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. По данным RT на журналиста заведено уголовное дело за фейки о ВС РФ. *Михаил Зыгарь внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов