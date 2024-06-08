РКН назначил около 10 млн рублей штрафов иноагентам за отсутствие маркировки

РКН: против иноагентов возбуждено 25 уголовных дел из-за отсутствия маркировки

08 июня 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

РКН составил 180 протоколов на иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роскомнадзор в текущем году составил 180 протоколов на иноагентов за отсутствие маркировки на ресурсах, против 25 — возбудили уголовное дело. Также ведомство назначило по ним штрафы на сумму более семи миллионов рублей. «В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за такое нарушение, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Информацию передает RT. Кроме того, Роскомнадзором было возбуждено 25 уголовных дел. Всего в Следственный комитет ведомство передало сведения о 45 лицах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор в текущем году составил 180 протоколов на иноагентов за отсутствие маркировки на ресурсах, против 25 — возбудили уголовное дело. Также ведомство назначило по ним штрафы на сумму более семи миллионов рублей. «В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за такое нарушение, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Информацию передает RT. Кроме того, Роскомнадзором было возбуждено 25 уголовных дел. Всего в Следственный комитет ведомство передало сведения о 45 лицах.