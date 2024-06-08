08 июня 2024

РКН назначил около 10 млн рублей штрафов иноагентам за отсутствие маркировки

РКН: против иноагентов возбуждено 25 уголовных дел из-за отсутствия маркировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, папка, роскомнадзор
РКН составил 180 протоколов на иноагентов Фото:

Роскомнадзор в текущем году составил 180 протоколов на иноагентов за отсутствие маркировки на ресурсах, против 25 — возбудили уголовное дело. Также ведомство назначило по ним штрафы на сумму более семи миллионов рублей.

«В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за такое нарушение, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Информацию передает RT.

Кроме того, Роскомнадзором было возбуждено 25 уголовных дел. Всего в Следственный комитет ведомство передало сведения о 45 лицах.

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Роскомнадзор в текущем году составил 180 протоколов на иноагентов за отсутствие маркировки на ресурсах, против 25 — возбудили уголовное дело. Также ведомство назначило по ним штрафы на сумму более семи миллионов рублей. «В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за такое нарушение, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Информацию передает RT. Кроме того, Роскомнадзором было возбуждено 25 уголовных дел. Всего в Следственный комитет ведомство передало сведения о 45 лицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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