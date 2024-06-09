Полиция в Чехии приведена в боевую готовность из-за угрозы терактов

Чешская полиция приняла решение усилить меры безопасности в общественных местах на фоне информации о потенциальной угрозе теракта. Об этом сообщает новостной портал Idnes со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Угроза связана с нападением на инфраструктуру, и все полицейские перешли в режим „террора“ на полные 24 часа дежурства до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что полиции приказали внимательно следить за подозрительными лицами около автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил информацию. При этом он добавил, что в настоящее время нет информации о непосредственной угрозе.
Ранее власти Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в период Олимпиады. Теракт мог состояться во время соревнований по футболу в Сент-Этьене, передает «Национальная служба новостей».
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