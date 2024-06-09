Полиция в Чехии приведена в боевую готовность из-за угрозы терактов

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Полиция Чехии приведена в состояние повышенной готовности из-за угрозы терроризма
Полиция Чехии приведена в состояние повышенной готовности из-за угрозы терроризма Фото:

Чешская полиция приняла решение усилить меры безопасности в общественных местах на фоне информации о потенциальной угрозе теракта. Об этом сообщает новостной портал Idnes со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Угроза связана с нападением на инфраструктуру, и все полицейские перешли в режим „террора“ на полные 24 часа дежурства до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что полиции приказали внимательно следить за подозрительными лицами около автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил информацию. При этом он добавил, что в настоящее время нет информации о непосредственной угрозе.

Ранее власти Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в период Олимпиады. Теракт мог состояться во время соревнований по футболу в Сент-Этьене, передает «Национальная служба новостей». 

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Чешская полиция приняла решение усилить меры безопасности в общественных местах на фоне информации о потенциальной угрозе теракта. Об этом сообщает новостной портал Idnes со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Угроза связана с нападением на инфраструктуру, и все полицейские перешли в режим „террора“ на полные 24 часа дежурства до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что полиции приказали внимательно следить за подозрительными лицами около автобусных остановок и железнодорожных вокзалов. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил информацию. При этом он добавил, что в настоящее время нет информации о непосредственной угрозе. Ранее власти Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в период Олимпиады. Теракт мог состояться во время соревнований по футболу в Сент-Этьене, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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