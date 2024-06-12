Блогер Амиран Сардаров опубликовал видео, в котором надувает шары и плачет

Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары
Блогер Амиран Сардаров выложил видео, где он в течение 50 минут надувает шары. После этого он начинает плакать.
«Я люблю тебя…» — такой подписью сопровождалась публикация ролика, в котором Сардаров, надувая шары, в конце видео расплакался, передает «Газета.Ru». Впоследствии видео было удалено.
В феврале 2022 года Сардаров сообщил, что развелся с женой, внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Они поженились в апреле 2021 года.
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