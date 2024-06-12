Блогер Амиран Сардаров опубликовал видео, в котором надувает шары и плачет

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Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары
Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары Фото:

Блогер Амиран Сардаров выложил видео, где он в течение 50 минут надувает шары. После этого он начинает плакать. 

«Я люблю тебя…» — такой подписью сопровождалась публикация ролика, в котором Сардаров, надувая шары, в конце видео расплакался, передает «Газета.Ru». Впоследствии видео было удалено.

В феврале 2022 года Сардаров сообщил, что развелся с женой, внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Они поженились в апреле 2021 года.

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Блогер Амиран Сардаров выложил видео, где он в течение 50 минут надувает шары. После этого он начинает плакать.  «Я люблю тебя…» — такой подписью сопровождалась публикация ролика, в котором Сардаров, надувая шары, в конце видео расплакался, передает «Газета.Ru». Впоследствии видео было удалено. В феврале 2022 года Сардаров сообщил, что развелся с женой, внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Они поженились в апреле 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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