Певице Анне Седоковой провели срочную операцию в день премии МУЗ-ТВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Седокова не раскрыла детали срочной операции и попросила дать ей время Фото:

Певица Анна Седокова сообщила, что была вынуждена уехать с музыкальной премии «МУЗ-ТВ» из-за экстренной операции. Детали произошедшего артистка не уточнила, только отметила, что почувствовала недомогание, без хирургического вмешательства ситуация бы не разрешилась.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию „МУЗ-ТВ“ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция», — написала Седокова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Артистка не рассказала, почему ей проводят экстренную операцию. Она попросила поддержать ее, выразить понимание к ситуации и дать ей время.

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Певица Анна Седокова сообщила, что была вынуждена уехать с музыкальной премии «МУЗ-ТВ» из-за экстренной операции. Детали произошедшего артистка не уточнила, только отметила, что почувствовала недомогание, без хирургического вмешательства ситуация бы не разрешилась. «Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию „МУЗ-ТВ“ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция», — написала Седокова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Артистка не рассказала, почему ей проводят экстренную операцию. Она попросила поддержать ее, выразить понимание к ситуации и дать ей время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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