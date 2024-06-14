Седокова не раскрыла детали срочной операции и попросила дать ей времяФото: Елизавета Клементьева/ТАСС
Певица Анна Седокова сообщила, что была вынуждена уехать с музыкальной премии «МУЗ-ТВ» из-за экстренной операции. Детали произошедшего артистка не уточнила, только отметила, что почувствовала недомогание, без хирургического вмешательства ситуация бы не разрешилась.
«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию „МУЗ-ТВ“ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция», — написала Седокова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Артистка не рассказала, почему ей проводят экстренную операцию. Она попросила поддержать ее, выразить понимание к ситуации и дать ей время.
Фото: Instagram-аккаунт Анны Седоковой (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
Фото: Instagram-аккаунт Анны Седоковой (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
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Певица Анна Седокова сообщила, что была вынуждена уехать с музыкальной премии «МУЗ-ТВ» из-за экстренной операции. Детали произошедшего артистка не уточнила, только отметила, что почувствовала недомогание, без хирургического вмешательства ситуация бы не разрешилась. «Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию „МУЗ-ТВ“ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция», — написала Седокова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Артистка не рассказала, почему ей проводят экстренную операцию. Она попросила поддержать ее, выразить понимание к ситуации и дать ей время.