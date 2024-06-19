Власти Германии предупредили о рисках теракта ИГ* на Евро-2024

19 июня 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Чемпионат Европы-2024 по футболу в Германии может стать целью для террористических группировок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чемпионат Европы по футболу в Берлине может стать целью для теракта со стороны террористической группировки ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и ИГИЛ-К* (афганское крыло ИГИЛ, также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России). Об этом сообщает глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер. «Европа, в частности Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ и ИГИЛ-К», — заявила Фейзер. Ее слова передает Financial Times . В частности, власти Германии выразили озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористических атак во время проведения Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурт-на-Майне и других городах. Группировка ИГИЛ-К усилила опасения, опубликовав фотографию боевика с оружием на футбольном стадионе с подписью «Забей последний гол». Это заявление может рассматриваться как прямая угроза безопасности предстоящего спортивного события. Также руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Хальденванг выразил беспокойство относительно того, что ИГИЛ-К успешно осуществляет переброску своих сторонников в Западную Европу под видом беженцев из Украины. Он подчеркнул, что группировка призывает своих сторонников нападать на «уязвимые цели» в странах Евросоюза. Кроме того, Хальденванг указал на то, что «волки-одиночки» по-прежнему представляют значительную угрозу общественной безопасности. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ *ИГИЛ-К афганское крыло ИГИЛ, также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпионат Европы по футболу в Берлине может стать целью для теракта со стороны террористической группировки ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и ИГИЛ-К* (афганское крыло ИГИЛ, также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России). Об этом сообщает глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер. «Европа, в частности Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ и ИГИЛ-К», — заявила Фейзер. Ее слова передает Financial Times. В частности, власти Германии выразили озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористических атак во время проведения Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурт-на-Майне и других городах. Группировка ИГИЛ-К усилила опасения, опубликовав фотографию боевика с оружием на футбольном стадионе с подписью «Забей последний гол». Это заявление может рассматриваться как прямая угроза безопасности предстоящего спортивного события. Также руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Хальденванг выразил беспокойство относительно того, что ИГИЛ-К успешно осуществляет переброску своих сторонников в Западную Европу под видом беженцев из Украины. Он подчеркнул, что группировка призывает своих сторонников нападать на «уязвимые цели» в странах Евросоюза. Кроме того, Хальденванг указал на то, что «волки-одиночки» по-прежнему представляют значительную угрозу общественной безопасности. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ *ИГИЛ-К афганское крыло ИГИЛ, также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России