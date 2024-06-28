Онколог рассказал, могут ли чайные пакетики вызвать рак

Медицинская статистика не подтверждает связь использования чайных пакетиков с ростом заболеваемости раком. Так заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал обсуждаемую в России возможную онкологическую угрозу от чайных пакетиков-пирамидок.
«Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — заявил Коржиков в беседе с «Ридусом».
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении дополнительных исследований влияния чайных пакетиков на здоровье. Он ссылается на данные преподавателя медицинского факультета Александра Умнова, утверждающего про возможное попадание в организм микропластика, вызывающего онкологические заболевания.
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