Онколог рассказал, могут ли чайные пакетики вызвать рак

Онколог Коржиков: чайные пакетики не могут вызвать рак
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Андрей Коржиков сообщил, что чайные пакетики не вызывают онкологию Фото:

Медицинская статистика не подтверждает связь использования чайных пакетиков с ростом заболеваемости раком. Так заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал обсуждаемую в России возможную онкологическую угрозу от чайных пакетиков-пирамидок.

«Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — заявил Коржиков в беседе с «Ридусом».

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении дополнительных исследований влияния чайных пакетиков на здоровье. Он ссылается на данные преподавателя медицинского факультета Александра Умнова, утверждающего про возможное попадание в организм микропластика, вызывающего онкологические заболевания.

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Медицинская статистика не подтверждает связь использования чайных пакетиков с ростом заболеваемости раком. Так заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал обсуждаемую в России возможную онкологическую угрозу от чайных пакетиков-пирамидок. «Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — заявил Коржиков в беседе с «Ридусом». Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении дополнительных исследований влияния чайных пакетиков на здоровье. Он ссылается на данные преподавателя медицинского факультета Александра Умнова, утверждающего про возможное попадание в организм микропластика, вызывающего онкологические заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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