Онколог рассказал, могут ли чайные пакетики вызвать рак

Онколог Коржиков: чайные пакетики не могут вызвать рак

28 июня 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Андрей Коржиков сообщил, что чайные пакетики не вызывают онкологию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Медицинская статистика не подтверждает связь использования чайных пакетиков с ростом заболеваемости раком. Так заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал обсуждаемую в России возможную онкологическую угрозу от чайных пакетиков-пирамидок. «Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — заявил Коржиков в беседе с «Ридусом». Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении дополнительных исследований влияния чайных пакетиков на здоровье. Он ссылается на данные преподавателя медицинского факультета Александра Умнова, утверждающего про возможное попадание в организм микропластика, вызывающего онкологические заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинская статистика не подтверждает связь использования чайных пакетиков с ростом заболеваемости раком. Так заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал обсуждаемую в России возможную онкологическую угрозу от чайных пакетиков-пирамидок. «Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — заявил Коржиков в беседе с «Ридусом». Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении дополнительных исследований влияния чайных пакетиков на здоровье. Он ссылается на данные преподавателя медицинского факультета Александра Умнова, утверждающего про возможное попадание в организм микропластика, вызывающего онкологические заболевания.