NYT разбил надежду ВСУ на успех в зоне СВО

NYT: в последние месяцы российская армия демонстрирует новые тактики на поле боя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, автомат, всу, наемник,  stock
Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ, передает NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новую тактику. Они задействуют легкую и маневренную технику, что позволяет им защищаться от украинских беспилотников и избегать заминированных полей. Об этом сообщает The New York Times. Авторы материала отметили, что таким образом ВС РФ вновь заставили ВСУ потерять надежду на успешное отражение российского наступления.

«Быстрые и маневренные мотоциклы [российских военных] стали трудной целью для украинских беспилотников. Заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности», — уточняют западные журналисты, ссылаясь на украинских солдат. Те подчеркивают, что атаки мотоциклистов приводят к огромным потерям среди ВСУ. Российские военные к своим мотоциклам прикрепляют бронированные пластины, что позволяет избегать атаки вражеских БПЛА.

Ранее британские журналисты отмечали, что российские военные после недавних ударов ВСУ по Севастополю еще больше усилят свое наступление в Харьковской области. В КНДР также прогнозировали, что конфликт на Украине в любом случае закончится победой России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новую тактику. Они задействуют легкую и маневренную технику, что позволяет им защищаться от украинских беспилотников и избегать заминированных полей. Об этом сообщает The New York Times. Авторы материала отметили, что таким образом ВС РФ вновь заставили ВСУ потерять надежду на успешное отражение российского наступления. «Быстрые и маневренные мотоциклы [российских военных] стали трудной целью для украинских беспилотников. Заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности», — уточняют западные журналисты, ссылаясь на украинских солдат. Те подчеркивают, что атаки мотоциклистов приводят к огромным потерям среди ВСУ. Российские военные к своим мотоциклам прикрепляют бронированные пластины, что позволяет избегать атаки вражеских БПЛА. Ранее британские журналисты отмечали, что российские военные после недавних ударов ВСУ по Севастополю еще больше усилят свое наступление в Харьковской области. В КНДР также прогнозировали, что конфликт на Украине в любом случае закончится победой России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...