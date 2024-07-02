NYT разбил надежду ВСУ на успех в зоне СВО

NYT: в последние месяцы российская армия демонстрирует новые тактики на поле боя

02 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ, передает NYT Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новую тактику. Они задействуют легкую и маневренную технику, что позволяет им защищаться от украинских беспилотников и избегать заминированных полей. Об этом сообщает The New York Times. Авторы материала отметили, что таким образом ВС РФ вновь заставили ВСУ потерять надежду на успешное отражение российского наступления. «Быстрые и маневренные мотоциклы [российских военных] стали трудной целью для украинских беспилотников. Заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности», — уточняют западные журналисты, ссылаясь на украинских солдат. Те подчеркивают, что атаки мотоциклистов приводят к огромным потерям среди ВСУ. Российские военные к своим мотоциклам прикрепляют бронированные пластины, что позволяет избегать атаки вражеских БПЛА. Ранее британские журналисты отмечали, что российские военные после недавних ударов ВСУ по Севастополю еще больше усилят свое наступление в Харьковской области. В КНДР также прогнозировали, что конфликт на Украине в любом случае закончится победой России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новую тактику. Они задействуют легкую и маневренную технику, что позволяет им защищаться от украинских беспилотников и избегать заминированных полей. Об этом сообщает The New York Times. Авторы материала отметили, что таким образом ВС РФ вновь заставили ВСУ потерять надежду на успешное отражение российского наступления. «Быстрые и маневренные мотоциклы [российских военных] стали трудной целью для украинских беспилотников. Заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности», — уточняют западные журналисты, ссылаясь на украинских солдат. Те подчеркивают, что атаки мотоциклистов приводят к огромным потерям среди ВСУ. Российские военные к своим мотоциклам прикрепляют бронированные пластины, что позволяет избегать атаки вражеских БПЛА. Ранее британские журналисты отмечали, что российские военные после недавних ударов ВСУ по Севастополю еще больше усилят свое наступление в Харьковской области. В КНДР также прогнозировали, что конфликт на Украине в любом случае закончится победой России.