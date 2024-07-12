Байден попытался оскорбить Путина после саммита НАТО

12 июля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Байден заговорил о Путине после саммита НАТО Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского президента Владимира Путина, назвав его «кровожадным безумцем». Такое заявление он сделал на пресс-конференции после саммита НАТО, на котором, в том числе, обсуждался украинский конфликт. «Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил Байден о Путине. Трансляция велась на youtube-канале Белого дома. Ранее Байден неоднократно позволял себе оскорбления в сторону российского лидера. В марте он обозвал Путина «бандитом», а в апреле назвал «диктатором» и отказался склоняться перед Россией. 5 июня президент РФ в ходе общения с главами мировых информагентств ответил на оскорбления американского лидера, назвав его предсказуемым политиком старой школы. Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе его изображают в виде злодея, Путин пошутил, что «так и есть, пусть боятся». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского президента Владимира Путина, назвав его «кровожадным безумцем». Такое заявление он сделал на пресс-конференции после саммита НАТО, на котором, в том числе, обсуждался украинский конфликт. «Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил Байден о Путине. Трансляция велась на youtube-канале Белого дома. Ранее Байден неоднократно позволял себе оскорбления в сторону российского лидера. В марте он обозвал Путина «бандитом», а в апреле назвал «диктатором» и отказался склоняться перед Россией. 5 июня президент РФ в ходе общения с главами мировых информагентств ответил на оскорбления американского лидера, назвав его предсказуемым политиком старой школы. Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе его изображают в виде злодея, Путин пошутил, что «так и есть, пусть боятся».