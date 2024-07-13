Подполье сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

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Подполье «Русский Херсон» сообщило об уничтожении пункта ВСУ на территории Херсона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов. Об этом сообщили в подпольной организации сопротивления «Русский Херсон».

«Удар ВС РФ уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — говорится в сообщении telegram-канала подполья. Согласно информации, полученной от военнослужащих ВСУ, российским военным удалось получить координаты командного пункта в Херсоне.

По сообщениям, российские войска нанесли удары по объектам в Херсонской области, находящейся под контролем Украины. В результате были уничтожены: склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году о подпольном сопротивлении из местных жителей «Русский Херсон», которое действует на территории Херсона. Основной целью подпольного сообщества стало уничтожение объектов ВСУ.

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Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ и еще несколько военных объектов. Об этом сообщили в подпольной организации сопротивления «Русский Херсон». «Удар ВС РФ уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — говорится в сообщении telegram-канала подполья. Согласно информации, полученной от военнослужащих ВСУ, российским военным удалось получить координаты командного пункта в Херсоне. По сообщениям, российские войска нанесли удары по объектам в Херсонской области, находящейся под контролем Украины. В результате были уничтожены: склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет. Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году о подпольном сопротивлении из местных жителей «Русский Херсон», которое действует на территории Херсона. Основной целью подпольного сообщества стало уничтожение объектов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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